 

В США четыре человека признали вину в кибератаках

08.05.2021, 17:58, Разное
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Среди них — двое россиян.

В США четыре человека, среди которых двое россиян, признали вину в совершении киберпреступлений. Об этом сообщается на сайте американского Минюста.

Речь идет об Александре Гричишкине и Андрее Скворцове, а также о литовце Александре Скородумове и эстонце Павле Стасси. По информации министерства, они в 2008-2015 годах предоставляли услуги «пуленепробиваемого хостинга», которыми пользовались киберпреступники для распространения вредоносных программ и атак на финансовые учреждения и физлиц в США.

Всем обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. Приговоры Стасси и Скородумову вынесут в июне, Гричишкину — в июле, а Скворцову — в сентябре.

В апреле американский президент Джо Байден подписал указ о санкциях против РФ в ответ на вмешательство в американские выборы и кибератаки на IT-системы госструктур США. Из Вашингтона также выслали 10 российских дипломатов. РФ после этого ввела санкции в отношении США и выслала такое же число американских дипломатов.

Источник: Новая газета



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