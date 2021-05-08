 

“Сильно нервничала”: Регина Тодоренко рассказала о здоровье Влада Топалова

08.05.2021, 17:44, Разное
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Популярная телеведущая Регина Тодоренко разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram несколько фото и видеоматериалов, в которых поделилась сведениями о состоянии своего супруга, певца Влада Топалова. По словам знаменитости, госпитализированный недавно исполнитель уже идет на поправку.
Как отметила ведущая, она с первого дня госпитализации мужа находилась с ним рядом в больнице. Сперва ей было разрешено спать рядом с его койкой на раскладушке, однако, когда Топалову стало немного лучше, Тодоренко решила немного нарушить традиционный режим и смогла прилечь уже непосредственно рядом с супругом, чтобы немного поддержать его. В кадрах видеоролика хозяйка аккаунта сообщила, что состояние здоровья больного постепенно улучшается и выразила уверенность, что процесс выздоровления идет достаточно быстро и эффективно. Также телезвезда поблагодарила многочисленных подписчиков за их переживания и внимание, выраженные в соответствующих вопросах и комментариях в микроблоге.
Изображение взято с: [email protected]
К слову, чуть позже Регина Тодоренко сделала публикацию и в основной ленте. На размещенном фото супруги позируют на фоне больничной палаты с оптимистичными улыбками на лицах. “Слава Богу, что живой! Я люблю тебя! В горе и в радости, в болезни и в здравии я с тобой!” – такой сентиментальной тирадой сопроводила снимок ведущая.



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