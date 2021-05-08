Ученые объяснили причину сокрушительной силы укуса тираннозавра T-Rex

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили вероятные причины мощнейшей силы укуса, посредством которого тираннозавры могли с легкостью разгрызать кости своих жертв. Выяснилось, что данная способность T-Rex была обусловлена уникальной особенностью строения челюсти древнейшей хищной рептилии.

В процессе компьютерного моделирования с использованием новейшего технологического обеспечения ученые, представляющие Университет Миссури (Колумбия, США), выяснили, что нижняя челюсть тираннозавра T-Rex имела в своем составе эксклюзивный кусок кости, имеющий форму бумеранга, придающий этой части черепа особую жесткость и позволяющий представителю древнейшей фауны демонстрировать силу укуса, превышающую шесть метрических тонн. Как объяснили исследователи, этот показатель примерно равен массе большого самца современного африканского слона. В свою очередь, эта часть челюсти у нынешних ящериц, змей и других рептилий имеет связки, придающие ей относительно гибкие качества. По словам ведущего автора исследования, палеонтолога Джона Фортнера, такое качество способствует лучшему удерживанию упомянутыми животными сопротивляющейся добычи, а также позволяет нижней челюсти производить более широкий сгиб для вмещения наиболее крупных кусков. Однако, к слову, у крокодилов и черепах, являющихся прямыми эволюционными потомками динозавров, кость осталась достаточно негибкой и плотной, что и поныне обеспечивает достаточно мощную силу их укуса.

Примечательно, что до недавнего времени большинство научных деятелей имело уверенность, что нижняя челюсть тираннозавров обладала гибкой частью, однако, как доказала команда Фортнера, такое строение бы не позволило разгрызать древним рептилиям кости большой прочности. Ранее проведенные же исследования продемонстрировали, что куски прочных костей были найдены в копролитах и ископаемых фекалиях тирексов.

Источник: glas.ru