 

Ученые: Лысеющие мужчины более подвержены тяжелому течению COVID-19

08.05.2021, 17:44, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили ряд дополнительных факторов, влияющих на тяжесть протекания заболевания COVID-19. Выяснилось, что повышенные проблемы с тяжелой симптоматикой коронавирусной болезни обладают мужчины, склонные к облысению.
Отправной точкой исследования ученых, представляющих научную организацию Applied Biology Inc. в Ирвине (Калифорния, США), стал отмеченный ранее факт того, что мужчины, имеющие распространенную форму гормоночувствительного выпадения волос, известную как андрогенетическая алопеция, по статистике при заболевании COVID-19 намного чаще нуждались в госпитализации, чем люди, не имеющие вышеуказанной проблемы с гормонами. В процессе исследования медики провели генетический анализ 65 госпитализированных с коронавирусом мужчин и обнаружили, что представители сильного пола, имеющие определенные структурные различия в гене AR имеют большую склонность к развитию тяжелой формы COVID-19. Причем, как объяснили исследователи, активность гена рецептора андрогенов (AR) также традиционно провоцирует появление андрогенетической алопеции, связанной с выпадением волос. Примечательно, что фермент, имеющий название TMPRSS2 и являющийся ключом к инфицированию SARS-CoV-2, также обладает чувствительностью к андрогенам и способен попадать под влияние гена AR. Резюмируя, специалисты сделали вывод, что один из ключевых сегментов вышеуказанного гена, влияющий на склонность мужчин к выпадению волос, одновременно влияет и на тяжесть протекаемого COVID-19.

“Аберрация гена AR может быть использована в качестве биомаркера для выявления пациентов мужского пола с COVID-19, наиболее подверженных риску госпитализации в отделение интенсивной терапии”, – подытожил результаты научной работы один из её авторов, доктор Энди Горен. Материалы исследования были представлены в рамках виртуальной весенней встречи, инициатором которой стала Европейская академия дерматологии и венерологии.

Источник: www.medikforum.ru



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