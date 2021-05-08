Pfizer заявила об отказе ряда стран от закупок ее вакцины от коронавируса

В письме Бурла заявил, что компания обратилась ко всем странам с просьбой разместить заказы, чтобы Pfizer могла распределить для них дозы.

По его словам, страны с высоким уровнем доходов зарезервировали большую часть доз. После этого Бурла обратился ко многим главам стран со средним и низким уровнем доходов по почте, телефону или в текстовом виде, чтобы убедить их зарезервировать дозы для себя, так как поставки были ограничены.

Однако большинство стран с низким и средним уровнем дохода, с которыми он контактировал, решили зарезервировать заказы у других производителей вакцин либо потому, что технология, использованная в вакцине Pfizer, еще не была протестирована, либо потому, что были доступны варианты местного производства.

По словам Бурлы, Pfizer и BioNtech планируют в этом году доставить 3 млрд доз в более чем 116 стран. На данный момент компания доставила уже 450 млн доз.

Контекст:

Вакцина BNT162b2 компаний Pfizer и BioNtech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Ее зарегистрировали и применяют в ряде стране, в частности: в Великобритании, Канаде, США, Швеции, Швейцарии, Евросоюзе и Израиле.

31 марта Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков 12–15 лет. Вскоре после этого заявления Израиль сообщил о намерении вакцинировать подростков препаратом BNT162b2. Первой вакцинацию подростков этим препаратом одобрила Канада.

Вакцина Pfizer/BioNTech зарегистрирована в Украине с 23 февраля. Первую партию из 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX доставили в Украину 16 апреля. Прививки этим препаратом начали делать 18 апреля в домах престарелых.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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