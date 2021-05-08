 

“Не пришло ли время говорить “Вторая и последняя мировая война”?” Зеленский записал обращение по случаю Дня памяти и примирения. Видео

08.05.2021, 17:42, Новости дня
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Зеленский в своем обращении почтил память жертв Второй мировой войны, призвал не допустить повторения такого сценария и “в практическом плане доказать приверженность лозунгу Never again”. 

“Сегодня весь мир и все мировые лидеры должны показывать, что человечество усвоило урок 1939–1945 годов навсегда, осознает последствия войны и не допустит подобного никогда снова. […] Не пришло ли время человечеству изменить формулировку и говорить не “Вторая мировая война”, а “Вторая и последняя мировая война”? Не давать шанса и вероятности новой войны даже на вербальном уровне. Наполнить миллионы школьных учебников по истории, научных исследований, миллионы романов и фильмов мантрой о невозможности повторения войны в будущем. Мир должен сказать: “В 1939–1945 годах шла последняя мировая война”, – заявил президент Украины.

Он рассказал, что свое обращение записал в Луганской области, и вспомнил об украинских военных на Донбассе.

“Сегодня наши мужественные парни и девушки защищают Украинское государство, наш суверенитет и территориальную целостность. Ради мира и процветания независимой Украины. Ради будущих поколений. Ради того же, за что 76 лет назад наши дедушки и бабушки из каждого уголка Украины защищали родную землю, боролись с нацизмом и победили. […] Мы никогда не забудем, что сделали наши предки, чтобы следующие поколения украинцев могли свободно жить на своей земле, в своем государстве в мире и согласии”, – добавил Зеленский.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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