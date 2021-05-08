 

Жена Сергея Лещенко выступит в московском клубе под псевдонимом

08.05.2021, 17:42, Новости дня
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“Sheis – альтер эго знаменитой Dj Nastia. Идея родилась после посещения ею Veselka: когда она впервые туда попала, дух свободы самовыражения захватил ее настолько, что уже на следующем ивенте в лайнапе Veselka появилось загадочное имя Sheis. Отличительная черта алиаса не только в сногсшибательных нарядах, но и в музыкальном контексте: более отвязном, дерзком и жестком. В новом амплуа она выступала всего дважды: на Veselka и в клубе без названия “∄”, ставшим уже культовым местом Киева и желанной площадкой для многих мировых артистов. Если говорить о самой Анастасии Топольской, то до мирового локдауна самая гастролирующая украинская диджей во время карантина не сидела на месте и за последний год успела запустить новый техно-лейбл Nechto, снять серию стримов в знаковых точках Украины от Чернобыля до Карпат Scary Beautiful и попробовать себя в роли интервьюера для авторского шоу об электронной сцене True Talk”, – пишут организаторы.

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Допис, поширений HOROVOD (@horovod.night)

В анонсе указано, что мероприятие начнется 8 мая в 23.00 и продлится 33 часа. Билет стоит 1800 руб. (около 700 грн).

На странице фестиваля Horovod в Facebook отмечается, что организаторами являются квир-объединения Popoff Kitchen (Москва) и Veselka (Киев). Квир (от английского слова queer) – термин, которым обозначают человека, чья сексуальность отличается от большинства.

Контекст:

Об отношениях Лещенко и Топольской, известной исполнительницы электронной музыки DJ Nastya, стало известно в июле 2016 года. В сентябре 2016 года нардеп заявил, что впереди свадьба, которая пройдет “по высшим стандартам”.

В сентябре 2017 года они поженились.

В 2018 году Лещенко в интервью главреду издания “ГОРДОН” Алесе Бацман рассказал, что одна сестра его супруги живет в Донецке, другая – в Крыму, а отец – в Луганской области на оккупированной территории.

В конце 2019 года бывшего нардепа Лещенко назначили членом наблюдательного совета “Укрзалізниці”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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