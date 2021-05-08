“Заигрались в политические игры”. Эпидемиолог Александрин заявил о проблемах с выявлением COVID-19 в Украине

“Это был третий пик первой волны. Мы просто заигрались в политические игры, и какой-то хайп все уже на этом делают. Даже если эту неделю мы проанализируем – все говорят, что идет снижение. Какое может быть снижение, если у нас показывает 3 тысячи [новых случаев], а сегодня у нас показывает 8,7 тысяч? Это никакое не снижение, это проблема со статистикой, с выявлением”, – сказал он.

По словам эпидемиолога, происходящее свидетельствует о том, что в Украине “до сих пор все идет в ручном управлении”.

Александрин утверждает, что главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко “давит” на регионы, в том числе на селекторных совещаниях.

“Также нужно понимать, что да, мы сейчас тоже пребываем в периоде майских праздников. Вы помните, когда у нас были новогодние праздники, тоже у нас были непонятные вещи с тестированием, скачкообразные”, – отметил он.

Эпидемиолог подчеркнул, что за год в Украине улучшилось выявление коронавирусной инфекции, но “очень много отводится на тестирование быстрыми тестами, а они показали свою неэффективность”.

“Очень много выявляют методом иммуноферментного анализа, ПЦР. ПЦР является самой эффективной системой выявления COVID-19. Но в общем соотношении у нас ПЦР делают не так много, областные лабораторные центры загружены”, – объяснил Александрин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

1 мая в Украине официально подтвердили 5 тыс. новых случаев COVID-19, 2 мая – почти 2,8 тыс., 3 мая – 2,5 тыс., 4 мая – 2,6 тыс случаев. Начиная с 5 мая, число новых случаев коронавируса резко выросло: выявлено 6 тыс. случаев болезни. 6 мая – 8,4 тыс.

7 мая Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса. Глава Минздрава отметил, что на пике эпидемии в больницах находилось 44 тыс. пациентов на кислородной терапии.

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