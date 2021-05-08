На севере Мозамбика 20 тысяч человек не могут вернуться домой из-за боевиков

Более 20 тысяч мозамбикцев оказались в ловушке возле месторождения газа на севере страны. Люди бежали сюда более месяца назад после того, как покинули Пальму из-за нападения боевиков, присягнувших на верность «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в РФ).

Беженцы разбили лагерь возле предприятия французской энергетической компании Total. В лагере отмечается нехватка продуктов питания, так как правительство Мозамбика заблокировало доступ гуманитарной помощи в северную провинцию.

Ситуация на севере африканской страны продолжает ухудшаться, так как боевики проводят все более массовые атаки, а местные вооруженные силы не в состоянии противостоять радикалам. Зарубежные ЧВК и другие приглашенные из-за границы подразделения также не справляются с поставленными задачами, в страхе покидая территорию Мозамбика.

Французская компания Total также уходит из страны, несмотря на очевидные экономические выгоды для Парижа. Нанятые для обеспечения безопасности французские подразделения не справляются с нападками боевиков.

Самыми эффективными в борьбе с радикалами в этой стране оказались россияне. В 2019 году по приглашению местных властей в страну прибыли российские специалисты, исключительно для того, чтобы обеспечить безопасность на всеобщих выборах. По слухам, среди них были представители «ЧВК Вагнера». Россиянам удалось выполнить задачу, за время избирательной кампании не было зафиксировано ни одного случая нападения террористов. На следующий день после окончания избирательного процесса российские силы ушли из Мозамбика.

«ЧВК Вагнера» считается незарегистрированной вооруженной организацией, состоящей из патриотов и отставных военнослужащих. Ориентиром для «вагнеровцев» стали российские добровольцы, противостоявшие украинским националистам в Донбассе в 2014 году и спасшие русскоязычное население востока Украины от геноцида.

По информации из открытых источников, «вагнеровцы» сыграли важнейшую роль в уничтожении ИГ и других террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики.

По мнению некоторых экспертов, существование «ЧВК Вагнера» является уникальным геополитическим феноменом, противодействующим террористам в разных уголках мира и провокациям стран НАТО. Структура «ЧВК Вагнера» настолько гибкая, что в зависимости от поставленных задач и геополитической обстановки, насчитывает от 500 до 100 000 человек.