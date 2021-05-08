США высадили в Эстонии десант для крупнейших за 25 лет учений

Военные армии США десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response.

«Более 700 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США десантировались на аэродром местечка Нурмси Ярваского уезда. Также были сброшены боевая техника и снаряжение», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение минобороны Эстонии.

Эстонские военные отмечают, что основную часть десантников доставили транспортными самолетами непосредственно из США. Десант сбросили ночью в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной. За маневрами следила прибывшая в Нурмси президент Керсти Кальюлайд.

Предполагается, что американские десантники вылетят на вертолетах из Нурмси на Центральный полигон.

Планируется, что учения также посетят командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер М. Каволи, командующий 8-м воздушно-десантным корпусом генерал-лейтенант Майкл Э. Курилла и командир 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майор Кристофер Донахью.

По словам российского военного эксперта, доктор военных наук Константина Сивкова, высадка более 700 военных из США является масштабным событием для Эстонии, но для американцев особой сложности не представляла.

«Казалось бы, в общем-то, мелочь, но с другой стороны, это еще один элемент наращивания натовских сил у наших границ. То есть это усиление угроз в отношении нашей страны, это надо четко понимать», – добавил Сивков. Однако, связывать масштабное десантирование в Эстонии с предстоящим празднованием Дня Победы в РФ он не стал. «Когда готовятся какие-то акты военные, их связывают не с праздниками, а связывают с конкретными моментами, которые выгодны для нападения», –пояснил эксперт.

Учения Swift Response начались 5 мая. Это часть серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Маневры пройдут в 16 странах с участием 28 тысяч военнослужащих.

В ходе Swift Response около двух с половиной тысяч военных из Эстонии, США и Великобритании отработают защиту Эстонии в случае кризисной ситуации. В учениях примут участие более 20 самолетов и 25 вертолетов. Завершатся маневры 14 мая.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт на Донбассе. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что американское ведомство внимательно следит за ситуацией на границе РФ с Украиной.