 

В Британии призвали США отойти от границ России

08.05.2021, 17:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон.

Многие из читателей британского таблоида сомневаются в самой способности Байдена решать вопросы с Россией, информирует «ИноСМИ».

«В последний раз, когда Джо и Барак Обама были у власти, они ничего с Россией не сделали. И я здорово сомневаюсь, что Джо сделает что-нибудь на этот раз», – написал читатель под ником So tired of this.

«Мы стремительно шагаем к новой, никому не нужной войне…Было бы мудро пригласить Россию в НАТО, чтобы избежать конфликта», – считает AAK123.

Другие пользователи призвали США заняться своими делами и перестать окружать Россию со всех сторон, если они хотят «пожить еще немного».

«У США своих хлопот полон рот…Мы – Рим эпохи распада», – сообщил dc co.

Нашлись и те, кто призвал Байдена провести дебаты с Путиным без использования наушников и суфлеров.

«Путин умеет отвечать на вопросы часами. Интересно, сдюжит ли Байден хотя бы парочку», – написал Tommy.

«У Байдена все конференции по заранее разыгранному сценарию. А Путин дважды в год общается с народом – без домашних заготовок. Вот, собственно, и все, что надо знать», – подчеркнул Casaloco.

Пользователь под ником Daveyboy17 допустил, что президент США может начать вторжение на Аляску, потому что думает, «что там до сих пор русские».

«Русские одолели Наполеона и Гитлера, и я не сомневаюсь, что они справятся с кучкой гендерфлюидных вояк с косичками», – отметил Moonmad.

«Америка не сдержит даже Иран – даже не надейтесь. А если попытается, за него вступится Китай, а за ним и Россия. США разорены и разбрасываются ресурсами», – считает Darren.

Напомним, 21 апреля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией, подчеркнув, что «организаторы любых провокаций против РФ пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил, что в Кремле считают «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом.

Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь предупредил о готовности Москвы реагировать на любые попытки США пересечь «красные линии», а также подтвердил готовность РФ жить в условиях холодной войны. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД, раскрыл смысл «жестких сигналов» Западу в послании Путина.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.10 / Британские СМИ объяснили, почему Навальный выжил

04.02 / В Украине за неделю заболело гриппом и ОРВИ 113,2 тыс. человек, вакцинировано 1,3 тыс.

23.03 / В Ровно в тройное ДТП попала “скорая” с инфицированным коронавирусом

28.11 / Стало известно, когда начнут достройку «Северного потока – 2»

10.08 / Стало известно об удержании Тихановской в здании ЦИК Белоруссии

03.10 / Вандалы осквернили древние стены Софии Киевской

08.04 / США обсудили Украину с рядом союзников по НАТО

24.08 / Эксперт: Заявления немецкой клиники об отравлении Навального были предсказуемы

15.04 / Турция установила новый рекорд по суточному приросту случаев COVID

26.01 / В Москве могут начать производство ракет для полетов на Луну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика