В Чувашии реконструкторы воссоздали «Бивуак Победы»

В преддверии Дня Победы, представители регионального отделения общероссийского движения «Росрекон» по Чувашии провели акцию «Бивуак Победы». Порядка 1,5 тыс. жителей региона посетили серию интерактивных площадок, организованных реконструкторами, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Мероприятие проходило в парке имени космонавта Андрияна Николаева. Участники военно-исторического клуба «Русский Егерь», одетые в форму Рабоче-крестьянской Красной Армии образца 1943 проводили для жителей интерактивные площадки. Жители и гости города смогли ознакомиться с униформой, снаряжением, вооружением и бытом солдат к моменту Победы над врагом в 1945 году. В течении нескольких часов в парке была развернута командирская палатка, здесь зрители увидели работу офицеров над картой и узел связи. Также посетители ознакомились с образцами снаряжения Советских солдат образца 1935 и 1943 годов, с содержимым вещевых мешков бойцов – реконструкторы рассказали о функциях каждого предмета.

На выставке были представлены макеты Советского стрелкового вооружения – Винтовки Мосина, СВТ-40, пистолетами-пулеметами ППС, ППШ, пулемет ДП-27, макеты пистолетов Наган, ТТ и макеты гранат. Каждый желающий смог пройти краткие курсы по скатке солдатской шинели, мотанию портянок и собиранию солдатской амуниции. Сам бивуак повторил состояние бойцов на май 1945 года перед объявлением Победы в Великой Отечественной войне.

Акция «Бивуак Победы» проводится ежегодно с целью сохранения исторической памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны, бойцов 139-й стрелковой дивизии, сформированной на территории Чувашии.

«Бивуак Победы» входит в комплекс мероприятий общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России», в рамках проекта «Победители. Май 1945». К 76-й годовщине Великой Победы реконструкторы из разных регионов РФ проводят интерактивные площадки, открытые уроки, военно-исторические реконструкции и фестивали. 9 мая проект «Победители. Май 1945» пройдет в ряде регионов, среди них Волгоградская, Оренбургская, Кемеровская, Калужская области, Забайкальский край.