Люксембург введет уголовную ответственность за отрицание роли страны в победе над фашистской Германией

Палата депутатов герцогства Люксембург приняла на рассмотрение законопроект об уголовной ответственности за отрицание роли страны в победе над Третьим Рейхом.

Нарушителям грозят различные тюремные сроки вплоть до пожизненного лишения свободы.

Авторами закона выступили депутаты Коммунистической партии Люксембурга (КПЛ). Они решили приурочить внесение законопроекта к 76-летию победы Люксембурга над гитлеровской Германией.

По мнению коммунистов, будущий закон должен защитить национальную память люксембуржцев и историю страны от искажения другими государствами.

– Мы сейчас отчетливо наблюдаем, как наши некоторые восточные партнеры переписывают историю Второй мировой войны под себя. В частности, они активно замалчивают роль Люксембурга в разгроме немецко-фашистских захватчиков в Европе. Единоличное присваивание победы над Гитлером просто недопустимо. Мы вместе сражались и это, как минимум, наша общая победа. Кто-то внес чуть больший вклад, кто-что чуть меньший, но это не повод выпячивать свое эго и забирать все лавры победителя, — заявил представитель коммунистов Карл-Маркс Рюдиггер.

За принижение роли Люксембурга в победе над фашистской Германией будет грозить до 10 лет лишения свободы. А за отрицание самого факта победы нарушитель может быть лишен свободы пожизненно. После принятия закона Люксембург намерен обратиться в ООН с требованием о предоставлении постоянного места в Совете безопасности.

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