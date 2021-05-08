Мнение: Границы рыб

Все мои комментаторы и, я так полагаю, большая часть постоянных читателей довольно хорошо видят, что не так в историях рапанов.

Наверняка вам кажется, друзья, что их поступки абсурдны. Они оценивают избранника сверху, не замечая, что тот им ничего не предлагал. Они навязываются, но считают, что снисходят. Они не видят обратную связь и не слышат ответов на свои предложения и вопросы, поэтому общаются как слепые и глухие. Они не умственно отсталые, но ведут себя в отношениях так, будто каких-то шариков и колесиков в их головах не хватает.

Для рапанов, читающих письма других рапанов, это все не выглядит так абсурдно. Насмешки комментаторов им кажутся надуманными. Они и сами не видят обратную связь, не могут увидеть, от кого запрос, не могут разобраться, чья территория и кто прав, поэтому не понимают, что не так. Читая разборы чужих писем, они могут частично соглашаться с комментаторами, но все равно остаются в сомнениях. Для них это всего лишь “точка зрения”, “взгляд”, которых может быть много. Поэтому они и пишут свои письма. Им интересно узнать мнение комментаторов, но они с ним не согласны, они обсудят это в других местах, соберут другие мнения и придут к выводу, что все неоднозначно и у каждого своя правда.

Но когда мои комментаторы и постоянные читатели размышляют над письмами рыб, происходит то же самое, что у рапанов с письмами рапанов. Они не видят, что не так, или видят, но не понимают почему. Для них все неоднозначно.

Вчера меня порадовало, что многие интуитивно почувствовали, где именно реакции автора письма не очень. Но огорчило, что многие в анализе двинулись в противоположную сторону. То есть предложили варианты, где реакция еще дальше от границ. Ту сторону, где границы, увидеть пока не получается.

Придет время, когда ошибки в письмах рыб будут вам так же ясны и очевидны, как ошибки в письмах рапанов.

Но мы должны это время как-то приблизить.

Давайте возьмем пример из вчерашнего письма.

Самый грубый сначала возьмем.

Автор пишет, что старалась быть интересной для мужчины и читала в интернете что-то на темы, которые ему интересны. Она пишет, что старалась быть полезной и готовила, даже пекла тортики и лепила пельмени.

Комментаторов зацепили оба эти момента и многие решили, что у автора была совершенно лишняя подстройка снизу, она суетилась, а значит липла и щипцевала этой своей подстройкой.

Вот это самый типичный пример, когда в письмах рыб вас цепляет интерпретация, а вы критикуете факты.

Где здесь факты?

Она общалась с мужчиной и, когда он рассказывал о чем-то ей неизвестном, но интересном, она шла об этом читать, чтобы потом развить диалог. Это правильное поведение. Более того, это нормальное поведение. Хуже было бы, если бы она принципиально не интересовалась ничем новым.

Она оставалась у мужчины дома и готовила ему, в том числе особенные блюда, которые далеко не все умеют готовить. Наверняка это вызывало в мужчине симпатию к ней, кроме того, что ему просто было приятно и вкусно. Да и она не сидела голодная. То есть это тоже правильное поведение.

А что зацепило вас?

Вас зацепила ее интерпретация. Как она описывает свои правильные действия вас зацепило.

Она преподносит это все как большие усилия, как свои старания, как продуманные и специальные действия, в которых мало спонтанности.

Почему это с ней происходит?

Потому что она все еще Сокровище, которое считает, что может просто сидеть на свидании, обняв коленки и давать возможность за собой поухаживать. А здесь ей пришлось немножко потрудиться, поднапрячься, а она не привыкла так и чувствовала себя суетящейся или даже подстраивающейся снизу.

Вы уловили в ее описаниях вот это вот: она думает, что подстраивается. И решили, что да, она подстраивается.

Она делает нормальные вещи, но ей кажется, что это подстройка и что это большие жертвы с ее стороны.

Ее прогресс там, где она начнет понимать, что в отношениях надо вкладываться и желательно делать это с удовольствием, воспринимать как норму, как часть общения. Тогда в этом появится спонтанность и она будет описывать это в письме, как удовольствие, а не работу. В отношениях с мужем она была эгоисткой, но осознала это, и вот теперь она старательно пыталась вкладываться, но с непривычки ей дается это с трудом, она каждый свой неэгоистичный жест фиксирует и поэтому тормозит.

Вы видите, что она тормозит, и направляете ее обратно – к рапану, в другую сторону от границ. Вам кажется, что она зря вкладывалась, что ей не надо было ничего готовить или можно было готовить что-то совсем быстрое, пустяковое. А на самом деле ей не надо было считать это жертвой и подстройкой. Она должна была быть рада поводу узнать что-то новое и почитать лишний раз о чем-то умном, чтобы общаться более предметно. Не для него персонально это делать она должна была, а для себя и для адекватного общения. Тогда в этом было бы больше энергии.

Вы писали, что она подстраивается снизу. Нет, она думает, что подстраивается. И поэтому, для компенсации своей мнимой подстройки, она в общении с ним часто жадна и холодна. Именно это в итоге огорчило мужчину. Он делал много шагов, получил в ответ снисходительно-милостивое полусогласие. И ему самому стало хотеться меньше. Его ОЗ больше, она бывшая жена его приятеля, у нее сын от него. Много факторов тормозящих, и чтобы СЗ ее росла, она не должна была быть такой прижимистой в эмоциях и вложениях. А она то и другое цедила еле-еле.

Понимаете, в чем ваша ошибка?

То же самое с другими моментами, которые вы заметили, но не смогли интерпретировать верно.

Некоторые мы разобрали вчера.

И там тоже самое.

Он спрашивает ее, может быть им жить вместе?

Она отвечает, что она “только за” и спрашивает его, готов ли он.

Само по себе это довольно противное штурманство. Похлопывает его по плечу деловито, берет за шкирку и давай выяснять, насколько у него все серьезно.

Вы это заметили все. Но какой вы сделали вывод?

Вы сделали вывод, что она слишком активно показала свое желание.

Вы думаете, что надо темнить, кокетничать и ускользать? Вы думаете, что поведение в границах – вот это?

А она ведь как и вы считает, что нельзя показывать свое желание. Именно поэтому ей очень далеко до нерыбы.

Нерыбы искренние, спонтанны, шедрые. Рыбы все время боятся передать, жмутся, мнутся, иногда откатывают к рапанам и вываливают решето, потом опять жмутся и мнутся. А нерыбы спонтанны и открыты в границах, без рапаньего решета и без трусости и жадности рыб.

Что это значит?

Это значит, что в ответ на хорошее, приятное предложение нерыба обязательно покажет свою радость. А вот тянуть какие-то обязательства дополнительные и доказательства и новые шаги она не будет. Вот это спонтанность в границах.

Что делает наша рыба? Она боится показать, что рада, деловито и формально говорит, что “за”, как будто речь о выходе на субботник. И дальше дает понять, что ей нужна его осмысленная готовность, а не бла-бла-бла после секса. И еще дает понять, что если он не уверен, ничего ей не нужно. И все это она вываливает ему в ответ на его спонтанный шаг к сближению. Вот это штурманство. Хотя она думает, что это анти-щипцы.

А вы не видите, в чем ее штурманство. И вам кажется, что она должна была среагировать еще холодней и сдержанней, еще формальней и равнодушней, чтобы не показать радость. Вам кажется, что радость – это щипцы. То есть вы предлагаете ей вообще не делать никаких ответных шагов или сделать шаги назад. И чувство не показывать. А зачем она тогда ему?

Давайте, найдите все остальные моменты в том письме.

И сформулируйте, что именно не так делала автор, а главное, что именно вы не так поняли и в чем ошибка ваша.

А еще в целом проанализируйте, почему не получается видеть, с какой стороны границы и хочется двигаться дальше от них? Не надо посыпать головы пеплом и жаловаться на короны, мне это совсем не интересно. Мне интересно, в каком конкретно моменте пробел, что я должна объяснить, чтобы стало понятней.

Не молчите как рыбы об лед, думая, что молчание в моем блоге – золото. Здесь золото только хорошие комментарии.

Если я не понимаю, почему вы не можете справиться с темой, я эту тему откладываю на полгода, в результате я не пишу ничего про стратегии. Я вижу, что вы не понимаете каких-то базовых вещей, но что именно не понятно, а что понятно, я без вашей помощи не вижу.