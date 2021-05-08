 

Суд оштрафовал «Первый канал»

08.05.2021, 17:04, Разное
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..за использование сюжета «СМИ-иноагента» без маркировки.

Арбитражный суд Москвы оштрафовал «Первый канал» на 30 тысяч рублей за показ в эфире сюжета СМИ, внесенного Минюстом в реестр иностранных агентов, без маркировки. Об этом сообщают «Открытые медиа».

Решение Арбитражный суд вынес 6 мая.

Роскомнадзор подал иск к «Первому каналу» в апреле. В эфире 11 марта 2021 года в программе «Время покажет» был использован сюжет телеканала «Настоящее время»*, утверждал источник РБК. При этом в интернет-версии программы этого сюжета не было.

Телеканал «Настоящее время» создан медиакорпорацией «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»*. Он находится в списке «СМИ-иноагентов» с 2017 года.

*внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

Источник: Новая газета



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