В связи с эпидемией COVID-19 в Казахстане перенесли на следующий год мероприятия ко Дню Победы

“В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. Президент [Касым-Жомарт Токаев] обратится к соотечественникам с поздравлением”, – написал он.

Спикер президента подчеркнул, что “в Казахстане чтут память ветеранов сражений Великой Отечественной войны и тружеников тыла”.

“Здравствующим ветеранам войны по распоряжению президента оказана материальная помощь”, – объяснил Уали.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3809518819171522&id=100003403233694

Контекст:

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения гитлеровцев в Польшу. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в историографии России и ряда других стран называют Великой Отечественной войной.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Казахстане по состоянию на 8 мая подтвердили почти 394 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончалось 3369 пациентов с COVID-19.

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