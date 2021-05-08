 

Треть украинцев заявили, что вообще не употребляют алкоголь – опрос

08.05.2021, 16:48, Новости дня
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1% респондентов ответили, что употребляют алкоголь каждый день, 33% – реже, чем раз в месяц, 26% – несколько раз в месяц, 7% – несколько раз в неделю, 32% – что не употребляют алкоголь.

Те, кто употребляет алкоголь, чаще всего пьют вино (36%), пиво (29%), водку (20%), коньяк (17%), домашнее вино или настойки (14%), шампанское, игристые вина (12%), виски (7%), самогон (6%), сидр (2%), ром (2%), наливки, настойки. вермут, коктейли, джин, ликеры (по 1%).

67% украинцев ответили, что употребляют алкоголь по поводу какого-то события или праздника; 30% – чтобы хорошо провести время с близкими; 24% – чтобы расслабится, поднять настроение; 9% – чтобы насладится вкусом, 8% – потому, что алкоголь хорошо подходит к блюдам; 7% сказали, что пьют, потомв что считают алкоголь полезным для здоровья; 4% заявили, что спиртное помогает им уснуть.

Инфографика: ratinggroup.ua

Также респондентам задали вопрос: “Существует мнение, что есть безопасные дозы алкоголя, которые не вредят здоровью. Согласны ли вы с этим?” 54% ответили, что согласны, 48% – что несогласны.

30% респондентов наименее вредным считают вино, 19% – домашнее вино и настойки; 10% – водку, 8% – пиво, 7% – коньяк, 6% – самогон, 4% – шампанское, игристые вина, 2% – виски; по 1% – наливки (настойки), сидр и ром. 24% ответили, что ни один из видов алкоголя не является полезным.

Инфографика: ratinggroup.ua

Контекст:

Опрос проводился 25-27 апреля по всей Украине, кроме временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1500 совершеннолетних респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,5%. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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