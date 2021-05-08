Солонин: Вместо того, чтобы перекрыть вентили на газовых трубах, “цивилизованный” мир думает, как бы на Путине заработать

По его словам, политики перед Второй мировой войной “напряженно думали “А как бы на этом конфликте в Европе что-то подзаработать, что тут можно хапнуть для себя, для своей партии”.

“А в результате мы отправляем миллионы людей на фронт, превращаем их там в рванное мясо и такой ценой это все заканчиваем. И никак не хотят люди делать выводы. Сейчас они смотрят на товарища Ким Чен Ына, смотрят на тегеранских аятолл, смотрят на товарища [Владимира] Путина и думают: “А что бы можно было на этом заработать?”, – сказал историк.

Ведущая спросила: “А с Путиным не та же история сейчас происходит?”

“Бодливой корове бог рогов не дает. Если говорить хоть чуть-чуть серьезно, я не вижу ни малейших предпоссылок к тому, чтобы Путин мог совершить злодейство такого масштаба или хотя бы сопоставимого. При этом надо понимать, что для конкретных людей (допустим, для погибших на Донбассе), не так интересно, какой был масштаб. Это погибли близкие люди. Поэтому, рогов бог не дал, но уже много сделано, еще многое они могут сделать. И да, действительно чудовищная ситуация: весь так называемый цивилизованный мир ходит и думает, что бы на этом заработать, вместо того, чтобы перекрыть вентиля на газовых трубах и закончить вопрос”, – сказал он.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.

В РФ утверждают, что СССР “никогда не был союзником гитлеровской Германии” и что он вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, “тем самым были спасены сотни тысяч жизней”.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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