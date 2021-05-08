В некоторых случаях можно прививать от COVID-19 людей, совместно проживающих с представителями приоритетных групп – Ляшко

“С точки зрения влияния на эпидпроцесс и защиту людей можно провакцинировать и человека пожилого возраста и человека, который за ним присматривает. В плане вакцинации так и предусмотрено, что в определенных случаях могут быть объединены разные этапы вакцинальной кампании”, – сказал он.

Ляшко отметил, что поступающая в Украину вакцина распределяется по целевым группам согласно “дорожной карте” вакцинации и Минздрав пока не намерен менять эти приоритетные группы.

Главный санврач рассказал, что Минздрав провел проверку из-за сообщений о вакцинации неприоритетных групп, в частности – молодежи.

“По результатам таких сообщений были проведены экстренные совещания с руководителями местных департаментов здравоохранения и главами ОГА. Со следующей недели также будут работать мониторинговые группы Минздрава. Это решение оперативного штаба, потому, что у нас сегодня вакцина должна использоваться исключительно для целевых групп”, – сказал Ляшко.

Он прогнозирует, что люди младше 30 лет будут вакцинироваться при поступлении в Украину большего количества вакцин.

“Думаем ориентировочно, что это будет июнь-июль. Сейчас ограниченное количество вакцин, поэтому в приоритете – вакцинировать группы риска, для которых высокие шансы инфицироваться и негативные последствия заболевания”, – сказал замминистра.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca.

13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac.

18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech.

С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По состоянию на 8 мая в Украине 857 796 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, 446 полностью вакцинировались (получили две дозы).



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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