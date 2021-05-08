Что ты наделал, Билл?! – Личное мнение
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Я подозревала, конечно, что за сухим заявлением пары Гейтсов о разводе скрывалось что-то явно нехорошее, но теперь в прессу полезли такие детали, явно указывающие на огромный скандал в семье.
Оказывается, Мелинда сбежала от Билла на остров в Карибском море ещё в марте.
Фото: Соцсети
Арендовав остров за сотню тысяч долларов в сутки, Мелинда уехала и захотела объявить о разводе. Источники, близкие к семье, утверждают, что дети «очень злятся» на отца и полетели с матерью.
Что такого натворил Билл?
Напомню, что дети Гейтсов уже взрослые. Бежать в 25 лет на остров от отца за матерью — для этого должна быть, как минимум, очень веская причина.
Обида? Злость? Испуг?
Предполагать, конечно, можно многое. Я не исключаю никаких вариантов — даже любовницы, хотя и не слишком верю в подобное.
Что могло заставить всю семью отвернуться от её главы? Поймали его посреди гостиной на лошади?
Почти уверена, что дело в другом. Мне почему-то кажется, что Билл тут стал жертвой. Жертвой заранее задуманной и просчитанной провокации. Героем постановки, которого в очередной раз пытаются выставить главным злодеем мира.
Я думаю, Билл за период карантина занудел жену и детей. Вероятно, решил отдать куда-то все свои деньги.
Никакая женщина не готова жить в бедности. Никакая мать не позволить отнять деньги у своих детей.
Когда лет 10-15-20 назад звучали заявления, что детям останется по 10 миллионов, а остальные миллиарды уйдут на благотворительность, согласие Мелинды с этим можно было понять.
Ну, да — когда-нибудь, ага. Мужики живут меньше, а потом я сама разберусь, сколько кому оставить.
Искать причину резкого разрыва отношений, побега на остров со взрослыми детьми, мне кажется, нужно искать в финансовой сфере.
Билл заболел и умирает? Переписал всё на кого-то? Придумал схему, которая не позволила бы семье обойти её хитростью, чтобы не отдавать деньги?
Вот тут, на мой взгляд, и нужно копать.
Гейтсы сделали заявление о разводе, по настоянию юристов, после раздела имущества. Совсем скоро станет понятно истинное финансовое положение, но уже сейчас у Мелинды оказалось акций на 1,8 миллиарда долларов — в день объявления о разводе инвестиционная компания Билла перевела их его жене. Думаю, это лишь самая верхушка айсберга — то, что даже не учитывалось при дележе 130 миллиардов.
Что же наделал Билл, что вся семья на него сорвалась?
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Источник: Лена Миро
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