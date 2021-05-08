 

В Киеве заявили об угрозе срыва мероприятий ко Дню Победы

08.05.2021, 16:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мероприятия ко Дню памяти и примирения и ко Дню Победы в Киеве находятся под угрозой срыва, руководство Национального музея истории Украины во Второй мировой войне не пропускает на территорию техническое оборудование для монтирования сцены, сообщила зампредседателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда.

Отмечается, что техническое оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея якобы из-за «устного запрета министерства культуры Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госадминистрации Киева.

«Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет министерства культуры», – сказала Хонда.

Она добавила, что, по словам директора музея Ивана Ковальчука, такое указание поступило «напрямую от министра культуры». При этом никаких документов, подтверждающих это решение, у руководства музея нет.

«Речь фактически идет о попытке срыва проведения традиционного ежегодного мероприятия», – отмечается на сайте со ссылкой на слова зампредседателя КГГА.

На Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая День памяти и примирения.

Ранее МВД Украины в канун празднования Дня Победы 9 мая предупредило украинцев об административной и уголовной ответственности за использование советской символики, подчеркнув, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, «влечет за собой наложение штрафа».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.12 / Режиссер Лавренчук: Я уехал из РФ, исходя из политической позиции. И сегодня не могу нарадоваться этому

02.09 / США отказались работать с «коррумпированной» ВОЗ над вакциной от COVID-19

06.10 / Сентябрь побил температурный рекорд

01.03 / Осадчая обнародовала фото с матерью

28.12 / В РФ разрабатывают стандарты для искусственного интеллекта

24.04 / В Украине провели вторую трансплантацию почки ребенку от умершего донора

08.04 / Times – в Великобритании рекомендовали не вакцинироваться AstraZeneca людям моложе 30 лет

03.02 / Порошенко заявил, что СБУ не предоставляла ему информации о Козаке

29.03 / Московские власти оценили процент вредных выбросов от промпредприятий

07.11 / В Черкассах будет второй тур выборов мэра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика