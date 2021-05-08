Политика: Стыд Кожухова перед Грузией вредит России

Журналист и телеведущий Михаил Кожухов признался в «стыде» за Россию, которая, по его словам, относится к Грузии «как дворовая шпана». Многочисленные комментаторы напомнили Кожухову о том, что именно Грузия добилась фактически полного разрыва связей между странами. Почему откровения Кожухова вызвали столь бурную реакцию общественности и как в РФ видят будущие отношения с Грузией?

Российский журналист Михаил Кожухов, известный прежде всего как ведущий телевизионных программ «В поисках приключений» и «Вокруг света», признался в «двойном стыде» перед грузинами. «В Грузии испытываешь чувство двойного стыда. Во-первых, за себя – перед веселыми, легкими, чудесными людьми, с которыми ты никогда не расплатишься за их гостеприимство. Во-вторых, стыд за Отечество, которое ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана», – написал Кожухов на своей странице в соцсети Facebook.

Опубликованный накануне пост к середине дня субботы собрал более 10 тыс. лайков и несколько тысяч комментариев. Как добавил телеведущий, «единственное, что хоть как-то примиряет тебя с собственной совестью, – память о предках былых веков, которые сделали для Грузии больше хорошего, чем плохого, и грузины платили им благодарностью, поливая своей кровью поля русских войн».

Отметим, что до работы на телевидении Михаил Кожухов несколько лет был собкорром «Комсомольской правды» в Афганистане, а в качестве журналиста «Известий» работал в Латинской Америке и сам себя называл одним из самых лучших в РФ знатоков этого региона. На рубеже нулевых и девяностых годов непродолжительное время работал пресс-секретарем Владимира Путина, который тогда занимал пост премьер-министра.

Нынешние откровения Кожухова вызвали бурную дискуссию среди его многочисленных коллег. Так, журналист Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале пишет, что знаменитому путешественнику «позабыли рассказать, что свою позорную военную кампанию 080808 грузины начали с удара по расположению миротворцев с мандатом ООН, убив сразу же два десятка граждан России». «Любая страна после такого начинает боевые действия. А воображаемая страна Кожухова, она что делает в таких случаях?» – подчеркнул Стешин.

А журналист Виталий Третьяков посоветовал Кожухову уйти «в грузинский монастырь».

«Специально для телеведущего Михаила Кожухова в новом сезоне начнут снимать передачу «Мне стыдно за Россию». Кожухов проедет по всем странам, красоту которых портят когда-то построенные и созданные Россией Академии наук, НИИ, заводы, ГЭС, железные дороги.

Все, кроме ресторанов…», – пишет Третьяков в Twitter.

Телеведущая Тина Канделаки призналась, что ее утомили мнения некоторых российских интеллигентов об «обиженной Россией» Грузии. «А давайте немного поговорим о Грузии, проданной за галстуки американцам, а теперь еще и туркам? Вот как грузинам смириться со своим правительством, распродающим Грузию по кускам? Путин что-то ничего никому не продает, а только принимает тех, кто был на правах гостя у себя дома. А вот Грузию продают», – написала она.

«Если Кожухов имеет в виду прекращение авиасообщения между Россией и Грузией, визовый режим, дипломатические отношения, разорванные, кстати, не по нашей вине, а по вине Грузии, то мне эта позиция не очень понятна. Как отвечать на санкции, которые принимают те или иные государства в отношении нашего государства и граждан? Конечно, только, к сожалению, вводить ответные санкции», – считает глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).

Депутат призвал не подставлять левую щеку для следующей пощечины. «Если Кожухову ближе такая «толстовщина», то такова его жизненная философия», – уверен депутат.

Глава комитета подчеркнул, что РФ открыта для нормализации отношений с Грузией и «была в шаге от возобновления авиасообщения». «Надо восстановить дипотношения, возвращать предоставление возможности получить визы, но, к сожалению, после некоторых событий отношения опять охлаждались. В РФ есть масса людей, которые хотели бы спокойно поехать в Грузию, пообщаться и наоборот», – убежден Калашников.

Российско-грузинские отношения резко обострились после августовской войны в 2008 году, когда Тбилиси напал на Южную Осетию. Москва встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли российское гражданство, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны, которая официально называлась операцией по принуждению Грузии к миру, погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 – российские военнослужащие. В ответ на военную авантюру тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии, в результате чего между Москвой и Тбилиси были разорваны дипломатические и торговые связи. Сейчас поддерживается диалог по экономическим и гуманитарным вопросам.

Одним из признаков потепления отношений могло бы стать участие российских депутатов в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в июне 2019 года в Тбилиси. Однако после инцидента в парламенте с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова отношения вновь обострились. Тысячи демонстрантов вышли на улицы с требованием отставки главы МВД и председателя парламента. В итоге между странами было прервано прямое авиасообщение.

В апреле этого года французский актер Жерар Депардье, приглашенный для съемок в фильме грузинского режиссера Мераба Кокочашвили, подвергается буллингу в соцсетях и критике со стороны поддерживающих Саакашвили телекомпаний за визит в Абхазию восемь лет назад без согласования с Тбилиси. Другой скандал произошел в самом начале апреля после решения российского журналиста Владимира Познера не изменять традиции праздновать свой день рождения в Грузии. Но на этот раз застолья не получилось, журналиста фактически выдворили из республики радикалы, которые устроили осаду у стен гостиницы, где остановился «российский пропагандист». Кроме того, телеведущего оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.

Калашников утверждает, что против нормализации двухсторонних связей выступают только некоторые грузинские политики, которые вносят в черные списки россиян за посещение Абхазии и Южной Осетии.

«Кожухов предлагает гладить за это грузин по головке? Давайте, как Кожухов, ездить только туда, куда нам разрешают?»

– с иронией предложил Калашников.

Политик уверен, что антироссийская риторика Тбилиси выгодна прежде всего США. «Я прекрасно помню, когда американцы при ратификации договора о СНВ требовали от РФ вернуть грузинские «Хаммеры», которые мы захвали в Южной Осетии после отражения нападения Тбилиси. Эти «Хаммеры» были свидетельством того, что Америка активно подталкивала Грузию к этим действиям», – напомнил депутат.

Публицист и переводчик, известный блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) предположил, что Кожухов руководствуется корыстными интересами. «Видимо, Кожухов проводит экскурсии по Грузии, зарабатывает на этом и устроил легкую пропагандистскую акцию: я свой, не трогайте меня, мы и дальше будем приезжать сюда и зарабатывать деньги. Так же поступают российские актеры и певцы, которые ездят на Украину. Им надо там зарабатывать, поэтому «Украина хорошая», – не исключает Пучков.

Блогер добавил, что в некоторых бывших советских республиках к власти пришли «нацисты, которые выводят на первое место национальный признак – если я грузин или латыш, то я хороший, а русские – всегда плохие и мы будем мстить тем, кто там еще остался каким-то чудом». По его словам, эти страны откровенно признаются в том, что нашли себе нового хозяина в лице США и намеренно вредят РФ по требованию Вашингтона. «Михаил Кожухов, видимо, изо всех сил поддерживает эти усилия», – полагает публицист.

Гоблин согласен с точкой зрения о том, что разрыв связей с Грузией для РФ – вынужденная мера, «на которую нас провоцирует нынешнее грузинское руководство». Он напомнил о вековых связях между странами и о том, как была проложена военно-грузинская дорога, по которой шли русские войска и «спасали грузин от физического уничтожения». «И спасли, что характерно! После чего грузинская элита влилась в российскую, то есть количество грузинских князей не поддавалось учету. Они все были русскими дворянами. Мы были единой страной и вместе воевали за коммунистические идеи. И кто-то кого-то попрекает этим? Нормальные люди – нет», – подчеркнул собеседник.

Пучков добавил, что грузины – прекрасный народ. «У меня масса знакомых грузин, они великолепные люди. Вот куда им продавать грузинское вино? Во Францию? Оно исторически продавалось только в России. Грузинские фрукты и овощи тоже можно продавать только в России, не в Италии же! С женой можно развестись и больше никогда не видеть ее, а от соседа никуда не денешься. От разрыва крепких торговых связей жестоко страдают грузинские фермеры. Они не могут учить детей, нормально жить. Их лишили денег те люди, которые в настоящий момент стоят у руля Грузии. До тек пор, пока не сменится элита и политическое направление, в котором движется Грузия, ничего хорошего не ждите», – предупредил Пучков.

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