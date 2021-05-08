Наследный принц Люксембурга Гийом и принцесса Стефания представили новые фото сына к его первому дню рождения

В будущий понедельник, 10 мая, сын принца Гийома и его супруги Стефании – принц Шарль – отметит свой первый день рождения. Мальчик стал для пары особенной радостью: супруги впервые стали родителями в возрасте 38 и 36 лет соответственно. Предпраздничные кадры малыша, второго в очереди на королевский престол после его отца, были сделаны фотографом Софи Марг во дворце его родителей. На первом кадре Шарль сидит на полу в гостиной в окружении подарков, на втором он запечатлен под столом у ног мамы, а на третьем – сидя на пледе в саду.

Напомним, 10 мая 2020 года Люксембург поприветствовал в этом мире королевского наследника – на свет появился первенец принца Гийома и принцессы Стефании, которого назвали Шарль Жан Филипп Жозеф Мари Гийом. Счастливые родители не стали скрывать малыша и представили первые портреты сына, а также поделились кадрами с выписки из роддома спустя всего четыре дня после его рождения. А о появлении сына Гийом и Стефания сообщили аккурат в день его рождения, опубликовав официальный комментарий на своей странице в соцсетях:

Наследная пара с большой радостью сообщает, что в это воскресенье, 10 мая 2020 года, в 5:13 в роддоме великой княгини Шарлотты в Люксембурге у них родился сын Шарль Жан Филипп Жозеф Мари Гийом. Вес ребенка – 3190 г, рост – 50 см.

Принц и принцесса знакомы с 2004 года, встречаться начали в 2010-м, а свадьбу сыграли спустя еще два года. В 2016-м в интервью французскому журналу Point de Vue Стефания рассказала, что планов рожать детей в ближайшем будущем у нее нет. Но, как мы видим, спустя время она изменила свой настрой, и теперь ее сын занимает второе место в очереди на королевский престол, опережая четырех братьев и сестер отца, в том числе принца Луи, который в начале апреля объявил о своем намерении жениться во второй раз.

Принц Гийом и принцесса Стефания с сыном на выписке из роддома