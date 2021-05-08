Не врубились

Минприроды РФ заявило, что не согласовывало застройку знаменитого Форосского парка в Крыму. Но работы продолжаются, а к протестующим приходит полиция.

Противостояние вокруг строительства детского лагеря в Форосском парке на Южном берегу Крыма выходит на новый уровень. В Министерстве природы РФ заявили, что не согласовывали приказы Минэкологии Крыма, фактически разрешающие застройку особо охраняемой природной территории.

«Проекты приказов Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым в части уточнения режима особой охраны ряда ООПТ, в том числе парка-памятника садово-паркового искусства «Форосский», рассмотрены и согласованы с замечаниями в части необходимости исключения из указанных проектов норм, допускающих выделение и предоставление земельных участков из состава объектов ООПТ, размещение объектов капитального строительства, проведение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства», — говорится в письме директора Департамента государственной политики в сфере развития ООПТ Ирины Макановой, направленном жителям Фороса, выступающим против застройки.

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Видимо, узнав о позиции ведомства, глава Крыма Сергей Аксенов объявил о приостановке работ в парке. «Стройка останавливается до осени. С 1 июня вступает <в силу> запрет на проведение любых строительных работ, а до этого числа строители будут консервировать объекты. <…> Отдельный вопрос по нарушениям дренажной системы — каптажей, родников и прочего. Уже готов протокол Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ялты. В соответствии с этим протоколом застройщик ликвидирует все нарушения. Срок тот же — до 1 июня этого года. То есть к лету приводим территорию в полный порядок. Форосский парк будет открыт для посещения. Стройка возобновится после выдачи застройщику новых разрешительных документов».

Как в свете позиции Минприроды застройщик, казанское ГУП «Татинвестгражданпроект», будет получать разрешительные документы — вопрос открытый. Но уже сейчас, несмотря на заявления Министерства природных ресурсов и главы Крыма, стройка в парке не просто не остановлена, — она лишь набирает обороты.

Фото: Арден Аркман / «Новая»

— 5 мая на территорию парка въехали три бетономешалки, а до этого строители мешали бетон вручную. Они продолжают вязать арматуру и бетонировать, — говорит житель Фороса Алексей Иванов.

— Мы предполагаем, что идет переоформление договора аренды на территорию парка с другим юрлицом, чтобы получить новое разрешение на строительство, но застройщик останется прежним — ГУП «Татинвестгражданпроект», — рассказывают активисты общественного движения «Берег-парк». — Появилась информация, что застроить собираются 42 гектара парка. Сам парк уже размежеван на участки.

Фото из соцсетей

Представитель застройщика Кира Маслова в разговоре с корреспондентом «Новой газеты» заявила, что на площадке сейчас ведется не строительство, а консервация объектов, предусматривающая защиту фасадов и помещений внутри объектов. Она отметила, что строительство было остановлено не из-за реакции властей, а из-за «особенностей регионального законодательства республики Крым» на время курортного сезона, и возобновиться может с середины сентября или в октябре.

Тем временем давление на защитников парка лишь усиливается. Перед первомайской акцией к экоактивистам пришли сотрудники полиции — для проведения «профилактических бесед». Саму акцию, участие в которой приняли около ста местных жителей, «охраняли» 30 полицейских в форме и 20 человек в штатском.

— Такие типичные хмурые мужчины, которые ни с кем не разговаривали, а только смотрели. И среди них — два оператора, — рассказывает Алексей Иванов.

По словам активистов, какое-то время силовики просто сопровождали шествие по территории Форосского парка, но потом преградили дорогу и попросили разойтись. Причем состав полицейских был совсем не рядовой: два подполковника, два майора и лейтенанты. Присутствовал и сам глава ялтинской полиции полковник Виктор Шварц. Он заявил, что действия защитников парка нарушают закон о митингах и шествиях. И напомнил об ограничительных «коронавирусных» мерах из-за коронавируса.

«Мы всех зафиксировали, и 99% из вас мы знаем», — пояснил Шварц собравшимся.

«С учетом того, что я представитель власти, должностное лицо, я прошу вас, просто по-человечески пока, разойтись и не нарушать закон, — говорил полковник. — Если вы меня не услышите, то к вам будет применена санкция по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции»).

Закончить свою речь главный ялтинский полицейский не смог, поскольку один из участников шествия упал в обморок. После этого, по словам Иванова, полицейские начали «настойчиво приглашать» нескольких участников акции «пойти пообщаться». Некоторых хватали за руки. В итоге задержали шесть человек.

— Нас продержали около двух часов в холодном подвале, а потом еще полтора часа уговаривали подписать предупреждение о недопустимости нарушения закона. Четверо человек после этого простыли, некоторые даже лежали с температурой. Мне 60 лет, я гипертоник, мне стало плохо, но полицейские отказались даже врача из амбулатории по соседству позвать, — рассказывает Иванов.

Несмотря на давление силовиков, жители Фороса намерены добиться реального прекращения стройки.

Надежда Исаева

Фото: Арден Аркман / «Новая»

СПРАВКА «НОВОЙ»

Стройку в Форосском парке ведет казанское ГУП «Татинвестгражданпроект». На территории ООПТ планируется возвести детский лагерь «Ак Барс», состоящий из восьмиэтажного жилого корпуса, трехэтажного административно-жилого корпуса, четырехэтажного спорткомплекса, бассейна, трехэтажной столовой, нового футбольного поля, сцены-амфитеатра, волейбольной площадки и ряда подсобных помещений.

В 2016 году санаторий «Форос», расположенный по соседству с лагерем, выкупила за 1,4 млрд рублей Федерация профсоюзов Республики Татарстан. Впоследствии председатель Федерации Татьяна Водопьянова объясняла, что фактическим приобретателем стала корпорация «Татнефть», которой принадлежит хоккейный клуб «Ак Барс».

Замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Алла Архангельская ранее заявляла, что по факту уничтожения зеленых насаждений в Форосском парке возбуждено уголовное дело, вынесено шесть постановлений о назначении административного наказания и ведется расследование по еще пяти административным производствам.

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