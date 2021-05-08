Шаманы Минобороны помогут сохранить ясную погоду на параде Победы

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало пресс-релиз, касающийся проведения парада в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне.

Особое внимание в нём уделено погоде во время прохода военной техники.

В храме Министерства обороны РФ проведут специальную службу, которая поможет сохранить ясное небо над Красной площадью. В службе примут участие самые талантливые священнослужители российской армии.

В пресс-релизе отмечается, что такие службы намного дешевле традиционных способов разгона облаков, а их эффективность практически не уступает научным методам контроля погоды.

Минобороны также предупреждает всех представителей религий, включая «высшие силы», что любые попытки сорвать парад будут жестко пресекаться и наказываться.

В частности, ритуалы по вызову дождя во время парада могут привести к запрету на территории РФ религии ответственного за провокацию шамана. Для самого шамана предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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