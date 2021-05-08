 

Шаманы Минобороны помогут сохранить ясную погоду на параде Победы

08.05.2021, 16:03, Разное
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало пресс-релиз, касающийся проведения парада в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне.

Особое внимание в нём уделено погоде во время прохода военной техники.

Шаманы Минобороны России помогут сохранить ясную погоду на параде ПобедыВ храме Министерства обороны РФ проведут специальную службу, которая поможет сохранить ясное небо над Красной площадью. В службе примут участие самые талантливые священнослужители российской армии.

В пресс-релизе отмечается, что такие службы намного дешевле традиционных способов разгона облаков, а их эффективность практически не уступает научным методам контроля погоды.

Минобороны также предупреждает всех представителей религий, включая «высшие силы», что любые попытки сорвать парад будут жестко пресекаться и наказываться.

В частности, ритуалы по вызову дождя во время парада могут привести к запрету на территории РФ религии ответственного за провокацию шамана. Для самого шамана предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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