Мнение: Курощение Индии

По радио – нагнетание ужасов про положение в Индии. Естественно, они не сами по себе – это перепев мировых СМИ. На Индии оттаптываются по самой полной программе, делают из нее самый настоящий жупел, чтобы с новой силой курощать весь мир. Там уже, оказывается, последние дни – уже по 400 тысяч «заражений в сутки» (таким образом получается, что местные лаборатории не покладая рук обрабатывают по несколько миллионов ПЦР-тестов в день – это ж сколько специалистов, сколько расходников; а вот кислорода – нет).

Как водится, для пущего эмоционального воздействия – интервью с жителями «с мест»; дали включение комментариев аж трех (!) человек, которых взяли из некой «очереди за кислородом» в Дели. Понятно, что интервью с тремя «случайными людьми» не совсем подходят для обрисовки положения в стране с 1,5 млрд. человек населения – но для пропаганды самое то, без вопросов.

И там же в репортаже, этак между делом, сообщение, что, мол, еще месяц назад в Индии фиксировалась лишь 20 тыс. «заражений» в месяц, и власти даже говорили «о скором конце эпидемии». Сообщение в духе «Дывысь, Микола!» Вон оно, типа, как: в апреле – 20 тысяч, в мае – 400 тысяч; как это? А вот так – ЧУДОВИЩНЫЙ КОВИД. Бойтесь и не спрашивайте.

Вот тут и охватывает особенно острая тоска по нормальным СМИ и хоть какой-нибудь свободе слова в мире. Ведь СМИ так и будут дружно дудеть в одну дуду, живописуя, как «Индия полыхает» – и никто (!) не поставит под сомнение саму картинку, никто не станет копать, никто и не подумает плевать против мейнстрима, который все больше становится похож на всемирную газету «Правда». Не будет слышно и голоса ученых, которые пытаются мыслить (то есть заниматься прямым и единственным, по идее, делом ученых).

А ведь происходят чудеса какие-то. С чего вдруг в Индии, граничащей с Китаем (где якобы и находился первоисточник «эпидемии»), то есть, очевидно, подвергшейся «инфицированию» еще более года назад – вдруг взлет «заражений» в 20 раз ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ?? С чего бы? Можно было бы подумать, что это какой-то «новый индийский штамм», то есть, если без эвфемизмов – новая эпидемия; но нет – на том же радио рассказали, что «индийский штамм» составляет менее 10% у «новых зараженных»; все остальные, якобы – это старый добрый ковид, так полюбившийся ВОЗ и пропагандистам.

Ну и как тогда? Может быть, нас обманывали, и у ковида инкубационный период – не 14 дней, а год? Это бы многое объяснило. В марте-апреле 2020 года индусы массово перезаражались ковидом от китайцев, и вот в апреле-мае с.г., пожалте – вспышка. А иначе – как?

Ну не делать же самое напрашивающееся предположение – что в Индии просто резко – в те же 20 раз – увеличили количество «тестирований», что и дало тут же взрывной «рост количества заражений»? А увеличили количество тестов (ПЦР-тесты – недешевое развлечение) – потому что кто-то щедро проспонсировал Индию, но с наказом – тратить не на кислород, а на тесты? Кто бы мог быть этим щедрым добряком?

Кто? Не дает ответа. И самое главное – это никому и НЕИНТЕРЕСНО. Меньше знаешь – крепче спишь. Просто надо поверить в «коварство ковида»: то он спит, то он просыпается, всё – самым непредсказуемым образом.

Мне скажут – да брось, какая Индия, что ты из-за нее волнуешься. Это ж далеко! Какая разница, что они там себе рисуют…

Увы. Сейчас все страны – в одной упряжке, везде рулят какие-то неведомые силы. И я боюсь вполне определенного – что следующей на очереди будет Россия. Мы же увидели, как это просто делается: сегодня по всей России пишут – 8 тысяч «заражений», а через месяц, не моргнув глазом, выдадут – 200 тысяч «заражений». Аа-ааа, Россия в огне, трупы гниют на улицах! И репортаж с тремя гражданами из некой «очереди в морг» в Хорошево-Мневниках. Граждане будут очень недовольны и выкрикивать что-то резкое в адрес правительства – на своем диковинном русском языке.