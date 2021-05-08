 

Супруга Виторгана вступилась за маленькую дочь, в ответ на оскорбления в комментариях

08.05.2021, 15:56, Разное
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Трехлетняя дочь Этель, небезызвестного артиста Эммануила Виторгана и его жены Ирины Млодик, стала объектом нападок хейтеров в интернете. Супруга актера среагировала эмоциональным ответом на поток критики, направленной на умственные способности малютки.
У супругов – актера Эммануила Виторгана возраста 81год и 59-летней Ирины Млодик родилась очаровательная девочка Этель. А спустя год у них появилась еще одна малютка – Клара. Из-за того, что солидный возраст родителей девочек давал о себе знать, на помощь пришло суррогатное материнство. В своем акаунте соцсетях жена артиста иногда выкладывает публикации с фотографиями и видеозаписями девочек. Не так давно жительница опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала успехи старшенькой Этель. Желанием звездной мамы было всего лишь привлечь аудиторию к обсуждению того, какие умения необходимо приобрести ребенку этого возраста. Но неожиданным ответом для нее стала волна негативных комментариев и даже оскорблений в адрес малышки. Маленькая девочка была раскритикована за то, что не умеет читать, четко разговаривать и не различает цвета.

Ирина Млодик не стерпела нападок на Этель и решила вступиться за дочь. Она ответила, что не высказывала просьбу оставлять комментарии о способностях своей дочери, а лишь предлагала дать ответы на обсуждаемые вопросы. «Мягко говоря, грубо выражаясь, как сказал Аркадий Райкин, они выставили нашу Этель недоразвитым, заторможенным, больным на голову, распущенным ребенком», – возмутилась супруга актера. Не без причины многие известные люди, до определенных лет не выставляют жизнь своих детей на публику, избегая тем самым негатива.

Источник: letidor.ru



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