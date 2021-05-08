Армия ЦАР освободила от боевиков город Бангасу

Об успехах вооруженных сил Центральноафриканской Республики (FACA) рассказал премьер-министр страны Фирмен Нгребада.

Глава правительства отметил, что город с населением около 50 тысяч человек возвращен под контроль властей. Нгребада поблагодарил военных за успешную операцию. Он также отметил, что армии удалось освободить город, который в течение семи лет находился под контролем боевиков.

Бангасу расположен на юго-востоке страны на границе с Демократической Республикой Конго. Наступление правительственных войск вынудило боевиков покинуть населенный пункт и переместиться в ДРК, где размещается большое количество вооруженных группировок.



Подготовленные российскими инструкторами, которых журналисты связывают с «ЧВК Вагнера», вооруженные силы ЦАР разгромили основные группировки боевиков, вернув под контроль правительства большую часть территории страны.