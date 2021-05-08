 

В Непале за месяц заболеваемость COVID-19 выросла в 30 раз

08.05.2021, 15:54, Новости дня
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В стране за последний месяц ежедневное количество заболевших увеличилось в 30 раз – с 298 до 9070. Число погибших также достигло максимума – 58 в среду, 5 мая, и 54 в четверг, 6 мая.

Руководитель больницы передовой медицины и хирургии в Катманду Джиотиндра Шарма заявила, что во всей стране нет свободных мест ни в одной больнице, где лечат больных COVID-19. А если бы места и были, то по словам врача, все еще существует острая нехватка кислорода в больницах.

В государственной клинической больнице Трибхуванского университета несколько пациентов с COVID-19 лежали на кроватях, установленных на веранде и подключенных к кислородному баллону, отмечает агентство.

Доктор Бишал Дхакал, работающий с пациентами с коронавирусом с начала пандемии, считает, что медицинская система в стране недостаточно подготовлена, а у врачей нет достаточных ресурсов и возможностей для борьбы с эпидемией.

Контекст:

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Непале за время эпидемии подтвердили 377 тыс. случаев COVID-19, умерло 3579 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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