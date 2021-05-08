Солонин: В День Победы я думаю о том, почему до людей всегда доходит так поздно

“Пока был жив мой папа, я знал, о чем мне думать. Я поздравлял папу, он ветеран войны. Сейчас я думаю, если тут что-то можно думать, о том, почему до людей всегда доходит так поздно? Ведь этих негодяев можно было… Ну, приехал товарищ Ленин на Финляндский вокзал – ну можно же было на том же вокзале наряд полиции и арестовать его там. Можно было товарища Сталина когда-то, так сказать, укротить, товарища Гитлера можно было не пустить к власти. Это, наверное, стоило бы какой-то крови, но по сравнению с этим масштабом… Товарища Гитлера можно было остановить в конце 30-х годов, когда он начал делать первые проделки: захват Чехословакии, Судетской области и так далее”, – сказал историк.

По его словам, политики “напряженно думали, у них аж мозги кипели: “А как бы на этом что-то подзаработать, в этом деле, в этом конфликте в Европе, что тут можно хапнуть для себя, для своей партии”.

“А в результате мы отправляем миллионы людей на фронт, превращаем их там в рваное мясо и такой ценой это все заканчиваем. И никак не хотят люди делать выводы. Сейчас они смотрят на товарища Ким Чен Ына, смотрят на тегеранских аятолл, смотрят на товарища [Владимира Путина] и думают: “А что бы можно было на этом заработать?” – сказал он.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.

В РФ утверждают, что СССР “никогда не был союзником гитлеровской Германии” и что он вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, “тем самым были спасены сотни тысяч жизней”.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

—