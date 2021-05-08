Девять футбольных клубов Суперлиги получили наказание от УЕФА в €15 млн

Девять из 12 клубов, которые принимали участие в создании Суперлиги, представили “Декларацию о клубных обязательствах”, которая “выражает позицию клубов и их верность клубным турнирам УЕФА и национальным клубным турнирам”.

Речь, в частности, о клубах “Арсенал”, “Атлетико”, “Интер”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед”, “Милан”, “Тоттенхэм”, “Челси”.

Эти девять клубов признали, что проект Суперлиги был ошибкой, и извиняются перед болельщиками, национальными ассоциациями, национальными лигами, другими европейскими клубами и УЕФА.

“Они также осознают, что проект не был бы утвержден в соответствии с уставом и регламентом УЕФА”, – говорится в сообщении.

В отношении девяти клубов УЕФА принял ряд мер. В частности, каждый клуб:

безоговорочно признает и принимает правообязывающую силу устава УЕФА;

остается верен еврокубковым турнирам и принимает участие в тех клубных соревнованиях УЕФА, в которые квалифицируется по спортивному принципу;

вернется в Ассоциацию европейских клубов, которая является единственной представляющей клубы организацией, признанной УЕФА;

предпримет все возможные шаги для прекращения своего участия в компании, основанной для учреждения и проведения Суперлиги, и прекратит все текущие судебные иски;

в качестве жеста доброй воли вместе с другими клубами сделает общее пожертвование на сумму €15 млн, которое пойдет на развитие детско-юношеского и массового футбола в локальных сообществах по всей Европе, в том числе в Великобритании;

соглашается на пятипроцентное сокращение призовых за участие в одном сезоне клубных турниров УЕФА и на перераспределение этих средств;

соглашается с существенными штрафами, которые будут наложены, если клубы захотят принять участие в подобных несанкционированных турнирах (€100 млн) или нарушат условия “Декларации о клубных обязательствах” (€50 млн);

дадут индивидуальные обязательства УЕФА, в рамках которых поддержат все принципы и ценности, прописанные в Меморандуме о взаимопонимании УЕФА и АЕК от 2019 года.

Контекст:

В ночь на 19 апреля 12 футбольных европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира – Суперлиги Европы. В состав клубов-основателей вошли шесть команд английской Премьер-лиги: “Арсенал”, “Челси”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхэм”, а также по три клуба из Италии и Испании: “Интер”, “Милан”, “Ювентус”, “Барселона”, “Реал” и “Атлетико”. Ожидалось, что к Суперлиге присоединятся еще три клуба.

В УЕФА новый турнир назвали “циничным проектом”, который основан на личных интересах нескольких клубов. Турнир также раскритиковал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, Суперлига нанесет большой ущерб футболу.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что футболисты, которые сыграют в турнире Суперлиги Европы, не смогут выступить в составах своих национальных команд на чемпионатах мира и Европы.

19 апреля член исполкома УЕФА, президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер сообщил, что 23 апреля УЕФА на внеочередном заседании исполкома может исключить из Лиги чемпионов трех полуфиналистов турнира – “Челси”, “Манчестер Сити” и “Реал”.

Глава новосозданной Суперлиги Европы и президент ФК “Реал” (Мадрид) Флорентино Перес заявил о возможности провести свой чемпионат мира по футболу для членов Суперлиги.

Как заявила пресс-служба УЕФА 20 апреля, против создания футбольной Суперлиги единогласно выступили все 55 футбольных европейских ассоциаций, которые входят в Союз европейских футбольных ассоциаций.

20 апреля клубы, заявившие о создании нового турнира, начали из него выходить. На данный момент в Суперлиге остаются только “Ювентус”, “Реал” и “Барселона”.

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