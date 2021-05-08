 

Путин демонстративно не поздравил с Днем Победы президентов Украины и Грузии

08.05.2021, 15:54, Новости дня
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“Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне”, – говорится в сообщении.

На чье имя направил Путин поздравления “народам Грузии и Украины” – не уточняется. Президентами стран являются соответственно Саломе Зурабишвили и Владимир Зеленский.

В пресс-службе администрации российского президента рассказали, что в поздравлениях Путин отметил необходимость “вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками”.

Контекст:

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения гитлеровцев в Польшу. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.

С Грузией Россия воевала в 2008 году, вооруженную агрессию против Украины Москва начала в 2014 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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