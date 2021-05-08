Володин предостерег западные страны от переписывания истории
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США упиваются властью и экономикой, но победить в войне было невозможно без советского солдата, подчеркнул председатель ГД. Он напомнил, что вклад СССР в Победу ценили премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Франклин Рузвельт.
“Но как только победа пришла и зажили хорошо, историю стали переписывать», — отметил Володин.
Развиваться можно только с опорой на уважение к старшим и преемственность поколений, уверен спикер. Европейские страны, которые пытаются переписывать историю, в итоге пострадают сами, добавил Володин.
«Тот, кто построил государство на лжи, должен понимать, что это все недолго держится», — сказал он.
Спикер напомнил о надругательствах над могилами павших, демонтаже мемориалов в странах, которые освободили советские солдаты.
«Этого никто из нас никогда не простит», — подчеркнул председатель ГД.
Он призвал зарубежных политиков не смешивать экономику и историческую память.
В преддверии Дня Победы Вячеслав Володин вместе с губернатором Тверской области Игорем Руденей возложил цветы к Мемориалу советскому солдату подо Ржевом.
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