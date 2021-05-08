Диетолог Малышева – Личное мнение

Все интернеты снова сорвались на Елену Малышеву — оказывается, эта чудо-доктор не только танцует по телевизору, но и впаривает диеты для похудения.

Пенсионерка спросила Малышеву, можно ли на её пенсию в 9 тысяч купить диету на сайте Елены — ну, с намёком на то, что не охренела ли ты часом, народная докторица?



Фото: Соцсети

Ответ Малышевой поразил пенсионерок цинизмом. Ты жирная, потому что жрёшь много — в блокадном Ленинграде полных не было. Чтобы иметь лишний вес, нужно много и калорийно жрать!

Ну, понятное дело, все накинулись на Елену.

Лицемерие жирных заключается в том, что им всегда что-то мешает. Жирные они не потому, что жрут, как в не в себя, а из-за того, что у них всегда целый комплекс причин: пенсия, широкая кость, генетика, заболевания и так далее.

Это, конечно, нонсенс, что Малышева, имеющая сама далеко не лучшую форму, впаривает диеты, но никто ведь никого не заставляет их покупать.

Лично я вообще питалась на три копейки. Худела ограничением калорий, а не хитро сделанными вкусняшками с низкой калорийностью. Мне не мешали мои проблемы со здоровьем, я не жаловалась на свои финансовые доходы. Я поставила цель быть в нормальном весе, в здоровом теле и упорно шла к ней.

Конечно, упоминание блокадного Ленинграда в теме похудения некорректно.

Во-первых, блокада — большая трагедия, память о которой нельзя трепать грязными языками. Во-вторых, истощение — это не здоровое похудение. Сравнивать такое просто безграмотно.

Однако больше всего меня удивляют ширнармассы.

Все данные, как привести своё тело в норму, есть в открытом доступе — я не беру за свои фитнес-посты ни с кого платы.

Читайте. Вникайте. Понимайте. Действуйте.

Питание? Оно, конечно, так же важно, как и грамотные тренировки. Опять же, я и об этом писала — зачем вам «звёздные» диеты и марафоны, когда главный специалист страны по фитнесу вам разжевал всё?

Я вам больше скажу, что у меня не вызывают сочувствия сами лентяйки, даже если у них пенсия 9 тысяч. И на эти деньги можно легко не быть жирной, если чуть-чуть напрячь мозги и почитать.

Если у человека есть цель выглядеть человеком, а не хрюкающей поедательницей всего, что есть в холодильнике, то все возможности для этого есть. Даже правильное готовое питание с точно просчитанными калориями сегодня стало дешевле, чем самостоятельный онанизм у плиты.

Малышева имеет полное право продавать свои диеты за любую сумму, которая кажется ей справедливой. Но это не лишает и вас ваших прав — вы можете покупать это чудо-чудное, а самостоятельно разобраться в теме и перестать быть безобразно жирными.

Хотя, вот что в голове у тех, кто пасётся у Малышевой, в надежде похудеть? Ржака, конечно, и — нет, у меня к ним точно сочувствия нет.

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