Посольство Британии в Москве решило посетить парад Победы

Исполняющая обязанности заместителя посла Великобритании в РФ Джулия Крауч будет присутствовать на параде Победы на Красной площади 9 мая, сообщили в пресс-службе британского посольства в Москве.

«Мы получили приглашение на парад Победы 9-го мая. От посольства Великобритании будет присутствовать и. о. заместителя посла Джулия Крауч», – приводит ТАСС сообщение.

В воскресенье в Москве на Красной площади состоится военный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. По плану Минобороны России, в нем будут участвовать свыше 12 тыс. военнослужащих, 191 единица наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что в День Победы в Москве плохая погода может сказаться на воздушной части парада Победы на Красной площади 9 мая.