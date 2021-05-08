Мнение: Учим периодизацию-2

Служебный пост, куда скопированы простенькие тексты из инстаграмма, чтоб не сгинули там.

№8

Картинки по ссылке:

https://www.instagram.com/p/CK-gDwrjuEU/

Мы остановились на классическом периоде искусства Древней Греции — том, когда было изобретено то самое идеальное и спокойное, что продолжает вдохновлять художников и артизанов европейской цивилизации до сих пор, 2500 лет спустя.⁣

Но потом в греческом искусстве наступил другой период, так сказать, "реакции", аллергии. Это норма для всего мирового искусства, очень часто за периодами идеального спокойствия следует эпоха эдакого выкаблучивания. Данный период называется "эллинизм", в честь греков-эллинов, которые с армиями Александра Македонского покорили все вокруг Средиземноморья, до чего могли дотянуться. Многие из этих земель были раньше восточными деспотиями, в т.ч. Египтом и Персией. И самые разные культуры перемешались.⁣

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Чем эллинизм отличается от классики? Отсутствием спокойствия. Раньше автор созерцал, теперь интересуется и волнуется. Раньше модель равнодушно позировал, теперь он человек с эмоциями. Раньше человек элегантно стоял, теперь он увлекательно скрючивается. Раньше красота – это ровный лоб, теперь интеллектуальные морщины, которые рассказывают историю жизни и мыслей. Кроме того, сильно повысилось техническое мастерство ремесленников, в самых разных жанрах (ну, и до наших времен количественно больше роскошных вещиц дожило).⁣

№9

https://www.instagram.com/p/CLBJTntDUWr/

Вчера мы закончили с эллинизмом, то есть с гегемонией древнегреческой цивилизацией силой греческого оружия. Теперь переходим к римскому, которое — вторая составляющая той "античной цивилизации", которая питает нынешнюю европейскую. Римское искусство сложно, и складывалось долго, из разных источников. Можно сказать, что греческое искусство было его "родителем 1", а этруское — "родителем 2". Важный момент: этрусское искусство заняло такое важное место в таймлайне именно потому что породило италийское, римское. Однако на всех других территориях Средиземноморья и рядом, за пределами Греции, существовали свои особенные региональные искусства в период, перед наступлением и греческого владычества, и Римской империи. Просто они не породили гегемонов, и поэтому не так прославлены.⁣

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В качестве примера: иберийское искусство, т.е. то, что веками происходило на территории Пиренейского полуострова (будущих Испании и Португалии) до РХ, до прогиба под римский стандарт. (Еще не забываем, что туда заплывали карфагенцы и финикийцы).⁣

№10

https://www.instagram.com/p/CLDtEUyjX1Y/

Прежде чем наконец приступить непосредственно к римской цивилизации, хочу показать еще на одном примере, что искусство такого маленького кусочка света, каким была эллинистическая/римская цивилизация, было крайне разнообразно в разных своих краях. Про фаюмский портрет вы все слышали. А вот еще шедевры: скульптурные портреты, которые выполнялись в государстве Пальмира (совр. Сирия). Это погребальные рельефы, которые должны были нести черты сходства. Их начали раскапывать в сер. 18 века, на сегодня известно 3 тыс. портретов в самых разных музеях (см. Palmyra portrait project).⁣

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Эти рельефы создавались в 1-3 веках нашей эры, и исследователи рассматривают их, как ветвь эллинистическо-римского портрета со своими специфическими особенностями, обусловленными местными переднеазиатскими традициями и влиянием соседних восточных культур.⁣

№11

https://www.instagram.com/p/CLGTel5jWsd/

Итак, искусство этрусков, коротенечко. Как я вам показала, люди жили на разных землях, и у всех были свои особенные культурные фишечки. Этруски важны тем, что оказались предтечами римлян, учили их обрядам, отдавали им своих дочерей в жены и даже делались царями Рима. Со временем народ ассимилировался и культура его стала загадочной. Уже во времена императора Клавдия о них горевали, как о вымерших народах Чукотки и пытались учить язык у последних оставшихся в живых носителях.⁣

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Хронологические его границы с 8-9 веков до н.э. до 1-2 веков до н.э. Узнается "в лицо" оно легко: видно, что древнее, античное. Но какое-то не то, какое-то непривычное, какой-то не тот "акцент" все время проскакивает: то ли слишком веселое, то ли какое-то чужеродное… В общем, наловчиться узнавать достаточно легко.⁣

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Основные памятники искусства, дошедшие до нас: красочные фрески в гробницах, саркофаги, на которых люди изображались обычно живыми, веселыми, будто готовящимися к пиру. А еще бронзовые круглые зеркала с любопытными узорами (напоминают рисунки Пикассо иногда). В отличие от греков, этрусский портрет резко реалистичен, считается, что именно этот параметр портрета унаследовали римляне.⁣

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Загадочны этруски и изводят исследователей, как поиски Святого Грааля, потому, что писали латиницей, и все надписи (их немного) вот, сразу, казалось бы, легко вслух можно прочесть. А получается какая-то абракадабра! Аналогов, родственников этому языку не нашли, хотя отдельные малочисленные слова (типа "сын", "дочь", "умер" расшифрованы). Письменных источников практически нет, не сохранилось от этрусков больших массивов текста (кроме «Книги Загребской мумии», поищите сами, потрясающая история).⁣

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В общем, вот такая загадочная цивилизация, спрятанная на самом видном месте.⁣

№12

https://www.instagram.com/p/CLPUtPZDRK0/

Продолжим же учить периодизацию на сей раз с римским искусством. Традиционно оно делится на три периода: как все в нашей жизни – ранее, зрелое позднее. В данном случае: Республика, Империя, Поздняя Империя (＋ раннее христианство).⁣

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Римское республиканское искусство условно считается с 509 по 27 год до н.э., то есть с изгнания последнего царя до начала правления Августа. По факту все, что было до 2-3 веков до н.э. (то есть до войн с Карфагеном и завоевания Греции) мы оставим археологам, для искусствоведов там маловато будет. Большинство произведений искусства, привлекающих взгляд, создано именно в период с третьего до первого веков до н.э., когда Римская Республика начала матереть и захватила уже очень многие кусочки Средиземноморья.⁣

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Самым примечательным жанром республиканского искусства считается скульптурный портрет. Он поднимается до дичайшего психологизма и веризма. Посмотрите на этих стариков, властолюбивых патрициев-сластолюбцев. Считается, что тягу к такому правдоподобию римляне унаследовали у этрусков. Кроме того, примерно в этот период они начали покорять эллинистические государства, т.е. привозить рабов — эллинистических скульпторов, о чьей любви к психологизму мы говорили в прошлый раз.⁣

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О других жанрах говорить сложнее. Храм Геркулеса (на фото) один из немногих уцелевших; прочее перестраивали в эпоху Империи, шоб было побохаче и побольше. Ну, это типичный ордер. В рельефах тоже силен греческий канон — это норм., греки ведь владели Сицилией и имели колонии на самом сапожке, римлянам пришлось их завоевывать — и по пути они восприняли очень многое, ведь греческое искусство было образцовым. Живопись нам известна по росписям в Помпеях, они погибли в 79 году н.э. (это уже император Веспасиан), но они ж не в предыдущий год все зараз создавались ведь. Считается, что там много стенописи, созданной еще при республике.⁣

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В общем, все это пока еще присказка, сказка (искусство Империи) будет впереди.⁣

№13

https://www.instagram.com/p/CLQjrVgDqfN/

Римская республика закончилась после убийства Цезаря, когда его приемный сын Август взял власть в 27 году до н.э., так началась эпоха императоров, из которых он был первым. Запоминать достаточно удобно ("где-то в районе рождения Христа, только на одно поколение пораньше"). Потом императоров была куча (примерно 70, смотря как считать соправителей и узурпаторов). Последним был человек с пафосным именем Ромул Август, свергнутый в 476 году нашей эры. Тоже удобно запомнить, 500 лет прошло тютелька в тютельку.⁣

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Но нас интересует в данный момент только золотой век римской империи. Начинается он сразу с Августа и продолжается примерно до 2-3 века. Тогда случается "Кризис 3-го века" (рекомендую про него почитать отдельно), и все начинает портится, приходит Константин Великий, принимает христианство, и история (с искусством) меняют курс.⁣

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Так вот, в эти 2-3 века, первые века новой эры и уложилась вот эта хрестоматийная империя, которую мы представляем себе по роскошным голливудским фильмам, а также попыткам ее имитировать всеми другими империями, уже новейшей эпохи.⁣

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Характерные черты: узнаваемые штучки (типа ордера), взяли у греков, что заново велосипед изобретать. Поэтому мы сразу видим "античность", а греческая или римская (или поздняя копия 17-19 веков), уже надо думать вторым усилиям. Отличие от греков: те были идеалистами. Римляне – сугубые практики. Роскошь – это не только приятно чувствовать вокруг, но и средство пропаганды и морального подавления окружающих слабаков своим могуществом и силой (тоталитарное искусство сталинской Москвы по тому же принципу, и лекалам работало). Все те же жанры, только техническое мастерство достигает небывалых вершин. Архитектура, умение строить несущие конструкции – потрясающие! Изобрели арку и купол (у греков была стоечно-балочная система, по принципу избы даже Парфенон был построен). Роскошь материалов, роскошь красок. И гигантский географический ареал.⁣

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И все вот уже 2 тыс. лет пытаются это повторить.⁣

№14

https://www.instagram.com/p/CLUQG7RjOUW/

Вчера в мы глянули, что происходило в Римской империи в период ее расцвета. И, прежде чем перейти к искусству его упадка, давайте еще раз оглянемся по сторонам. Что происходило вокруг Италии этого периода? И опять-таки, как в выпусках про Испанию и Пальмиру, мы видим, что везде жили самые разные народы, и искусство у них бывало самое разнообразное.⁣

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В данном случае возьмем искусство кельтов. Их артефакты датируют начиная примерно с 1000 г. до н.э. Чистый стиль прекращается по мере того, как римляне их покоряют. Но появляется смешанное галло-романское и проч. искусство. Орнаментальные мотивы остаются популярными, причем настолько крепко въевшимися в народную память, что и на протяжении долгих веков средневекового христианского искусства.⁣

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Так что вот вам пример того искусства, которое полыхало и билось волнами за пределами римской цивилизации. И хлынуло внутрь, как только пали ее крепкие стены. С одной стороны — обогатив фантазией и многим другим. С другой — явно обеднив технологиями и реализмом.⁣