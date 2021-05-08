FAZ – неконтролируемое падение китайской ракеты грозит разрушениями на Земле

Спецслужбы США опасаются, что неконтролируемый вход в атмосферу китайской ракеты Long March 5B приведёт к разрушениям на Земле, пишет Frankfurter Allgemeine. Впрочем, в Пентагоне пока что не планируют сбивать обломки летательного аппарата. В Пекине же утверждают, что космический мусор не представляет никакой угрозы из-за особой технической конструкции ракеты.

Успешный запуск китайской ракеты Long March 5B в прошлый четверг. Ракета вывела на орбиту первый модуль китайской космической станции. После отделения модуля она начала неконтролируемо вращаться вокруг Земли и терять высоту. Спецслужбы США высказали опасение, что падающий с неба космический мусор может привести к разрушениям на Земле.

Американский министр обороны Ллойд Остин обвинил китайское правительство в халатности. Китай же в пятницу опроверг информацию о том, что космический мусор представляет опасность. Спикер министерства иностранных дел заявил…

ВАН ВЭНЬБИНЬ, официальный представитель МИД Китая: Насколько мне известно, у ракет этого типа особая техническая конструкция. Во время возвращения в атмосферу большинство её компонентов сгорят. Вероятность того, что она нанесут ущерб во время падения или на Земле невероятно мала. Соответствующие отделения незамедлительно сообщат общественности о развитии ситуации.

В Пентагоне считают, что ракета рухнет в субботу или воскресенье. Точное место падения сложно предугадать. Учитывая, что 70% поверхности Земли покрыто водой, приземление в море — самый вероятный сценарий. Однако возможности крушения в жилом районе или на корабль исключать нельзя. По словам Остина, планов по тому, чтобы сбить обломки ракеты, пока что нет.

Дата выхода в эфир 07 мая 2021 года.