Блинкен – чтобы победить пандемию, США готовы сотрудничать даже с Россией и Китаем

По словам министра иностранных дел США, его страна может пойти на сотрудничество даже с теми, с кем у них самые большие разногласия, чтобы победить коронавирус и изменение климата, пишет New York Times. Но при этом он пообещал оказывать сопротивление, если какие-то страны будут подрывать международный миропорядок, основанный на устоявшихся нормах и правилах.



Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с коллегами из РФ и США заявил, что Штаты будут «оказывать жёсткое сопротивление» всем, кто нарушает международные правила, пишет New York Times. При этом он признал, что его собственная страна при правлении Дональда Трампа их тоже нарушала. Министры иностранных дел Китая и России, в свою очередь, обвинили США в лицемерии и в том, что они определяют международные правила так, как им выгодно.

Переговоры у них состоялись по видеосвязи в рамках встречи Совета Безопасности ООН, которую созвал Китай. В какой-то степени это был матч-реванш между Блинкеном и Ваном И, который входил в состав китайской делегации во время встречи на Аляске, когда Китай отчитал Штаты, пишет автор статьи. По словам журналиста, конфронтацию со Штатами в Китае воспринимают в героическом ключе, там правительство играет на антиамериканских настроениях.

В этот раз и заявления, и их тон были более дипломатическими, но взгляды стран всё равно кардинально разнятся. И это говорит о том, что противостояние между крупными державами в Совете Безопасности скоро не закончится.

На этой же неделе Блинкен встречался со странами «Большой семёрки», и там снова говорил о важности защиты демократических ценностей. Как пишет автор статьи, это показывает, что администрация Байдена намерена выходить на конфронтацию с Россией и Китаем по вопросам прав человека, распространения дезинформации и по другим поводам, которые по время Трампа игнорировались. Кроме того, Блинкен посетил Украину, которой выразил свою поддержку.

Сейчас же во время своего выступления Блинкен напомнил, что ООН остаётся ключевой силой в мире, благодаря которой после Второй мировой войны настал период максимального мира и процветания на земле. Но сейчас эти достижения находятся под угрозой. «Национализм возрождается, репрессий становится больше, раздор между странами углубляется, и интенсивнее становятся нападки на миропорядок, основанный на правилах, — заявил Блинкен. — Некоторые задаются вопросом, возможно ли до сих пор многостороннее сотрудничество. США считают, что не только возможно, но и необходимо».

И Блинкен отметил, что США готовы сотрудничать с любой страной для решения глобальных проблем вроде коронавируса и изменения климата — включая те, с кем у них серьёзные разногласия. И в то же время он заявил, что США будут «оказывать жёсткое сопротивление, когда увидят, что какие-то страны подрывают международный миропорядок, будто бы правил, с которыми мы все согласились, не существует, или просто нарушают их по своему усмотрению».

Блинкен не говорил о каких-то новых принципах, но явно дал понять, что новая администрация будет действовать не так, как её предшественники во времена Трампа, которые часто подрывали основы ООН. «Лучше цените нас не по нашим словам, а по нашим действиям», — заявил Блинкен, напомнив, что Байден уже вернулся к Парижскому соглашению по климату и к другим международным инициативам.

Министр иностранных дел Китая, в свою очередь, постарался показать Китай ответственным членом мирового сообщества, который соблюдает международное право. Хотя напрямую США он не называл, но «пожурил» страны, которые, по его словам, считают международные законы «привилегией немногих», пишет автор статьи.

А глава российской дипломатии Сергей Лавров критиковал США уже напрямую. В частности, он назвал отсылки Блинкена к «миропорядку, основанному на правилах» прикрытием для попыток западных стран сдерживать действия других государств. Кроме того, он раскритиковал экономические санкции США и Европейского союза против РФ и других игроков, с которыми они не согласны и которых, по его словам, они хотели бы вывести из игры, пишет New York Times.