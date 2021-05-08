 

Мнение: Шоколадница сегодня! Сейчас!!

08.05.2021, 15:06, Разное
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жду вас СЕГОДНЯ, буквально через час, с 15.30 до 17.30, кто еще не успел разжиться суперкнигой о психологии совка и всего постсоветского общества, в кафе “Шоколадница” возле м. Китайгород (это на углу ул. Маросейка и Лубянского проезда). Сегодня, в субботу 08 мая Буду там сижу с книжками пить чай- и готов поставить автограф на ВАШЕМ экземпляре моего супербестселлера!

Найти меня там легко: сидит здоровый такой мужик в очках, бритый, похож то ли на уголовника, то ли на откинувшегося зека (это я так экзотично постригся), а на столе с ним рядом – стопка книг. Не ошибёсся! Не найдете – звоните: +7985-741-0098. А можно оформить заказ и по почте: пишите сюда в личку или на емейл [email protected] Велкам!

Источник: Размышления вольного социолога



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