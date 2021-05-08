 

Исследователь связал смерть Наполеона с его любовью к парфюму

08.05.2021, 15:02, Разное
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Исследователь Парвез Харис, который представляет Лестерский университет, смог раскрыть загадку смерти Наполеона Бонапарта. Выяснилось, что рак желудка у императора мог возникнуть от его пристрастия к парфюму.
Из официальных источников известно, что полководец и император Наполеон Бонапарт скончался от рака желудка. Более ранние исследования сообщают, что эфирные масла могут нарушить функционирование эндокринной системы и могут приводить к возникновению онкологических процессов. Эксперт смог связать плохое здоровье Наполеона с огромным количеством одеколона, которым он пользовался.

Исследователь напоминает, что специалисты обнаружили в волосах полководца, которые состригли еще во время его жизни, высокое количество мышьяка. Но профессор Парвез Харис сообщает, что тогда многие людей пользовались косметикой с мышьяком, но не все от нее умирали. Наполеон же душился огромным количеством одеколона, что его и погубило.

Ученый также сообщил, что один раз император даже спутал парфюм с водой и нечаянно помыл им глаза и лицо. Также полководец полагал, что одеколон является средством от различных заболеваний и часто купался в нем и даже пил. В походы он тоже брал бутылки с парфюмом. Хоть он и спасал его в походах, но в комплексе с плохими условиями и мышьяком – это подкосило здоровье императора и он умер.

Источник: lenta.ru



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