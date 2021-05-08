Инфляция в Украине в апреле снизилась до 0,7%, в годовом измерении – до 8,4% – Госстат

“Инфляция на потребительском рынке в апреле по сравнению с мартом составляла 0,7%, с начала года – 4,8%”, – сообщили в Госстате.

Базовая инфляция в апреле по сравнению с мартом составила 0,7%, с начала года – 3,1%.

Контекст:

По данным Нацбанка, инфляция в Украине в 2020 году ускорилась до 5%.

В январе Нацбанк прогнозировал, что в годовом измерении инфляция в 2021 году будет на уровне 7%, в апреле ухудшил прогноз до 8%.

4 марта НБУ поднял до 6,5% годовых ставку рефинансирования, которая сохранялась на уровне исторического минимума с июня 2020-го. В НБУ объяснили, что повышение процентной ставки направлено на постепенное возвращение инфляции к цели в 5%.

15 апреля Нацбанк принял решение повысить учетную ставку еще на один процентный пункт – до 7,5%. В регуляторе отметили, что таким образом пытаются замедлить рост инфляции во втором полугодии 2021 года.

—