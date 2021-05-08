Нетаньяху в разговоре с Путиным упомянул Украину. В ОП предполагают, что речь могла идти о Донбассе

В сообщении указывается, что во время телефонного разговора Путина и Нетаньяху, последний “проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева”.

О каких именно контактах шла речь, в тексте не сообщается. В то же время замглавы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии “Украинской правде” предположил, что во время диалога могла подниматься тема решения конфликта на Донбассе.

“Наши отношения с Израилем никогда не сводились и не сводятся к какому-то одному вопросу. Это партнерство, которое отображается соответствующими результатами в разных сферах. Например, в экономическом сотрудничестве и в торговле, в противодействии пандемии коронавируса, в культурных и образовательных контактах между нашими гражданами. Это и многое другое позволяет Украине и Израилю сотрудничать и политически”, – отметил он.

Поэтому, по мнению Подоляка, абсолютно логично, что Нетаньяху мог бы выступить в роли посредника в контактах с Россией для недопущения эскалации военного противостояния и возвращения к содержательным переговорам с Россией, в том числе на наивысшем уровне.

Контекст:

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук 22 апреля заявил, что Киев предложил Нетаньяху выступить посредником в переговорах с Россией.

Отношения России и Украины ухудшились после аннексии Крыма в 2014 году и начала вооруженной агрессии На Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

В конце марта – начале апреля 2021 года произошел очередной виток напряженности – власти РФ начали стягивать войска к границам Украины. Так, СМИ и очевидцы публиковали видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает численность войск вблизи украинской границы и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель говорил, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Власти РФ заявляли, что проводят контрольную проверку войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля сообщил, что “все поставленные цели достигнуты” и с 23 апреля Россия начнет отвод войск в пункты постоянной дислокации.

На фоне эскалации ситуации Владимир Зеленский предложил Путину провести переговоры на Донбассе, однако российский президент не согласился. В Кремле заявили, что готовы принять президента Украины в Москве.

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