Минкульт пытается сорвать мероприятия к 9 Мая в Киеве – КГГА

Техническое оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, отметила она.

“Это традиционное мероприятие, которое проходит в Киеве ежегодно более 20 лет. Сегодня утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет Министерства культуры”, – сообщила Хонда.

По ее словам, никаких документов, подтверждающих это решение Министерства культуры, у руководства музея нет. Заместитель председателя КГГА отметила, что речь фактически идет о попытке срыва проведения ежегодного мероприятия.

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