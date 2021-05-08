 

Минкульт пытается сорвать мероприятия к 9 Мая в Киеве – КГГА

08.05.2021, 15:00, Новости дня
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Техническое оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, отметила она.

“Это традиционное мероприятие, которое проходит в Киеве ежегодно более 20 лет. Сегодня утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет Министерства культуры”, – сообщила Хонда.

По ее словам, никаких документов, подтверждающих это решение Министерства культуры, у руководства музея нет. Заместитель председателя КГГА отметила, что речь фактически идет о попытке срыва проведения ежегодного мероприятия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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