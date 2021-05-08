 

Собянин сообщил о переоборудовании пустующих школьных дворов под общественные пространства

08.05.2021, 14:52, Разное
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Планируется, что школьные дворы, которые большую часть года пустуют, превратятся в современные общественные пространства. Градоначальник считает, что территория вокруг учебных заведений должна стать местом притяжения жителей района.

Сергей Собянин видит в школьных дворах огромный потенциал. Пустующая земля может превратиться в зоны для отдыха и занятий спортом не только детей, но и взрослых – всех, кто живет поблизости.

В 2021 году власти Москвы уже запустили масштабную программу по реконструкции школьных дворов. По плану объемы будут наращиваться каждый год для того, чтобы в итоге все дворы выглядели привлекательно для досуга местных жителей. Возле некоторых школ появятся велопарковки, около других оборудуют футбольные поля с искусственным газоном. Также в рамках программы отремонтируют асфальт, восстановят резиновое покрытие на спортплощадках, обновят входные группы.

Планируется, что школьные дворы станут одними из главных мест в районе. Ежедневно территорию сможет посещать минимум тысяча человек. Правда, гулять во дворах возможно будет только в определенные часы – например, вечером или во время каникул. Согласно правилам безопасности в учебное время на территории школ могут находиться только школьники и сотрудники учреждения.



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