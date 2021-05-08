В Общественной палате объяснили желание молодежи больше узнавать о Великой Отечественной войне

Молодое поколение с каждым годом более трепетно относится к событиям Великой Отечественной войны, как бы кто ни пытался девальвировать День Победы, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Михаил Киселев. Он объяснил, почему для россиян именно День Победы стал главным праздником в году.

«Люди моего поколения, тем, кому уже больше тридцати, с каждым годом все более трепетно относятся ко Дню Победы. Среди моих друзей все больше тех, кто участвует в мемориальном шествии «Бессмертный полк». В этом году мероприятие вновь пройдет онлайн, но все равно многие уже подали заявку на участие. Любые попытки опорочить этот праздник вызывают большое общественное порицание», – сказал руководитель Центрального штаба «Российские студенческие отряды», член Общественной палаты Михаил Киселев.

Шестилетний сын Киселева любит петь песни времен Великой Отечественной войны, а также интересуется судьбой прадедушки, который воевал под Сталинградом. «Для моего сына эта информация очень важна. Многие из нас сегодня пытаются узнать о боевой славе своих дедов и прадедов. Для этого используется сайт Минобороны и другие архивные площадки. Проследить родословную своей семьи – это очень важно. Надеюсь, что мы сохраним эту память. Наши дедушки и бабушки погибали, чтобы сегодня у нас было мирное небо над головой», – подчеркнул собеседник.

Он назвал очевидными итоги соцопроса, из которого следует, что для большинства россиян именно День Победы является самым главным праздником в году. «Когда мы что-то теряем, то начинаем больше ценить это. Сегодня от нас уходят ветераны, с каждым годом свидетелей нашей Победы и тех страшных событий становится все меньше. Сейчас все больше людей хотят сказать ветеранам спасибо за их подвиг. Сегодня наши дети могут увидеть ветеранов в основном на фотографиях. Поэтому этот момент утраты дает больше осознанности важности и величия Дня Победы», – уверен член Общественной палаты.

Общественник добавил, что в связи с напряжением на внешнем периметре и пандемией «люди начинают больше ценить ценность жизни и День Победы, который дает осознанность жизни». Что касается случаев вандализма в отношении памятников героям Великой Отечественной войны, то Киселев подчеркнул, что российские законы гарантируют неотвратимость наказания за подобные злодеяния. В субботу стало известно, что неизвестные разрушили памятник Комсомольской стойкости на горе Семашко в Краснодарском крае в Туапсинском районе.

«Подобные действия не находят поддержки среди нашего общества. Этим людям не хватает образования, они же делают это исподтишка, пытаются спрятаться. Они боятся не только административно-уголовного, но и общественного наказания», – подытожил Киселев.

В пятницу на Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы, которая включала проход пеших расчетов, проезд механизированной колонны и пролет авиации. В прошлом году из-за пандемии парад был перенесен на 24 июня – день исторического Парада Победы 1945 года. В этом году торжества пройдут 9 мая. Как заявляли в Кремле, зарубежных гостей для участия в параде в этом году не будет.