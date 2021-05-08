 

Володин предостерег страны от неуважения к памяти о войне

08.05.2021, 14:44, Новости дня
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Неуважение зарубежных государств к памяти о Второй мировой войне ударит по их отношениям с Россией, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся на думском сайте.

Он подчеркнул, что случаи надругательства над могилами погибших солдат и демонтаж мемориалов в странах, которым свобода была дарована советскими воинами, не оставят равнодушными их потомков. «Этого никто из нас никогда не простит», – приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

«Они должны понимать, что экономические отношения – это одно, а вопросы сохранения исторической памяти – совершенно другое. И если только они будут себя так вести, это непоправимым образом скажется на наших отношениях в будущем», – отметил спикер ГД.

По словам Володина, США «упиваются своей властью и экономикой», действительно добившись многого. «Но вопрос: благодаря кому? В той войне, которую выиграть без советского солдата было невозможно, они ценили вклад Советского Союза. Говорили об этом и Черчилль, и Рузвельт. Но как только победа пришла и зажили хорошо, историю стали переписывать», – добавил он, призвав защищать нашу историю.

Спикер обратил внимание на то, что европейские страны, которые пытаются белое называть черным, в конечном итоге пострадают сами. «Тот, кто построил государство на лжи, должен понимать, что это все недолго держится», – сказал он.

Володин накануне Дня Победы возложил цветы к Мемориалу советскому солдату под Ржевом. «Мир стоял на пороге гибели. И именно наш советский солдат спас мир от нацизма. Победа далась нам тяжело. Война прошла через каждую семью. Граждане нашей страны, Советского союза, сделали все для того, чтобы жил мир», – сообщил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал страны СНГ действовать солидарно в защите правды о Великой Отечественной войне и подвигах народов.

Также Путин заявил, что необходимо быть самодостаточными, чтобы не допустить переписывания истории. А искажение исторической правды в конечном итоге ударит по тем, кто этим занимается.



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