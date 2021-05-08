КГБ Белоруссии возобновил расследование убийства Кеннеди

Пресс-служба Комитета государственной безопасности Республики Беларусь сообщила, что в ведомстве создана следственная группа по расследованию убийства президента США Джона Кеннеди.

– К нам недавно попали документы, которые позволяют уточнить некоторые детали убийства 22 ноября 1963 господина Кеннеди. К источнику они попали после смерти его близкого родственника и он сразу же предложил их ФБР. Но американская сторона по неизвестной причине отказалась даже рассматривать новые улики. После этого документы были переданы к нам, в КГБ. Мы глубоко убеждены, что любое дело, особенно убийство, должно быть раскрыто, даже если прошло уже больше 50 лет с момента преступления. Мы тщательно проанализировали предоставленные материалы и пришли к выводу, что они не только подлинные, но и позволяют установить личность убийцы. Пока не будем раскрывать все карты, но этот человек жив и хорошо известен во всём мире. В 1963 году он учился в Делавэрском университете, более подробная информация будет обнародована в ближайшее время, – заявил официальный представить КГБ РБ Павел Голубь.

Наш источник в силовых структурах сообщил, что несколько дней назад западными спецслужбами была предпринята попытка выкрасть документы и устранить ключевых свидетелей. Но благодаря слаженным действиям офицеров госбезопасности попытка помешать расследованию не увенчалась успехом.

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