Мнение: Учим периодизацию-1

Служебный пост, куда скопированы простенькие тексты из инстаграмма, чтоб не сгинули там.

№1

Картинки по ссылке:

https://www.instagram.com/p/CIe6j6ujOvt/

Следующий цикл хочу посвятить вехам в истории европейского искусства. Коротенько так. Надеюсь, вы помните: сначала было первобытное искусство, потом ранние цивилизации, искусство Древнего Востока. Из которых лучше всего сохранилось искусство Египта. Но мы начнем с нашего континента.⁣

Вся наша цивилизация начинается в Древней Греции, а Греция не сразу стала идеальной. Ее древнейший период – еще неолит и бронзовый век. Самые известные работы той эпохи – т.н. "кикладские идолы", статуэтки, найденные на островах Киклады. Их создавали в 2000-2500 г. до н.э., находить начали в 18-19 веках, а в в больших количествах – в 1960-е. Если вглядеться, то скульптура ХХ века именно к такому идеалу выразительности и лаконичности и стремится. А на самом деле — это всего лишь следующая ступень развития "палеолетических венер". Впрочем, явно следующая – оцените, как, например, прекрасны и узнаваемы тут музыканты – "арфисты" и "флейтисты". Или эмоции.⁣

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Если говорить о цене, то в 2010 году статуэтка в 29 см. высотой ушла на Кристис за 16 млн. долл.⁣

№2

https://www.instagram.com/p/CIhidJgjaKq/

Вчера было еще "доисторическое" искусство – статуэтки с Кикладского архипелага, сегодня начинается наконец "историческое". Хотя достаточно условное. "Крито-микенская цивилизация" называется.⁣

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Мы мало знаем о реальной истории критского царства (в отличие от современного ему египетскому). Но слава богу, есть артефакты, и из них мы узнаем, какую красоту любили предтечи древних греков.⁣

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Фрески Кносского дворца – вообще моя страсть, одна из любимейших периодов в искусстве. У меня даже татуировка в их цветах (но на другой сюжет).⁣

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Но сегодня хочу вам показать другое прекраснейшее — критскую керамику. В отличие от последующей греческой, она была не жестко стилизованной и каноничной, а иногда крайне реалистичной. Любимая тема – осьминог! Как и положено для всякого долгого периода, в керамике существует несколько стилей, но учить их нормальному человеку смысла нет.⁣

№3

https://www.instagram.com/p/CIkGNiejJud/

Итак, вчера мы вкусили осьминогов крито-микенского искусства, теперь спускаемся дальше по линии времени. География в помощь: Крит, как мы помним – остров в море, а Микены – город на континенте. Сначала гегемоном (на море) были шустрые критяне, а греки-микенцы были провинциалами и подражателями. Потом критская цивилизация начала хиреть (быть может, из-за землетрясения), и Микенское царство заматерело. Оно становится гегемоном, а его искусство более самобытным. Помните "Илиаду" – похитили-то Елену Спартанскую, жену царя Спарты. А главный в войсках — его брат Агамемнон, царь Микен. Шлиман, откопавший не только Трою (правда, не того хронологического периода), но и Микены, считал. что он нашел гробницу Агамемнона. Знаменитая золотая маска поэтому носит его имя. На самом деле она — неизвестно чья, и совсем другого периода, (на 300 лет раньше) но имя прижилось. Масок в тех гробницах было найдено 5 штук, мне больше нравятся безымянные, там мордашки помилее. Другое типичное из этих микенских гробниц – железное оружие с инкрустацией золотом, каких-либо сцен с животными или охотой. Ставлю вам фрагменты. Железо истлело, золото нет.⁣

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Если для Крита главным животным был бык (недаром Минотавр именно там жил), а также осьминожки, то для Микен это уже не настолько справедливо. Привозные мотивы, конечно были (см. золотые бляшки на фото – они в виде кого, а?). Но собственным тотемом был лев. Которые тогда еще водились в тех краях, очевидно. Здесь в виде головы льва – ритон для питья.⁣

№4

https://www.instagram.com/p/CImoKKqj_iU/

(Учтите, я вам даю "кондовую" академическую периодизацию истории искусства. У разных современных мыслителей и теоретиков есть тезисы по поводу того, что она устарела и использовать ее бессмысленно. Однако новой взамен никто не придумал, эта удобна для запоминания, общепринята и использована в куче книг. Так что велосипед изобретать не будем, шпарим по университетскому варианту).⁣

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После конца крито-микенской цивилизации начинается уже собственно древнегреческое искусство, которое влияет на нас до сих пор (хоть в архитектуре метро, хоть в интерьерах судов). Однако прежде чем стать классическим, белоснежным, мраморным – каким мы его привыкли, у греческого искусства был период взросления. И если не знать, что это тоже греки – сразу и не догадаешься.⁣

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Основное, что осталось от самой ранней, младенческой стадии – это керамика. Керамика, хотя бы в осколках, вообще сохраняется лучше всего, т.к. не разлагается в земле и не нужна сборщикам металлолома. Ранняя греческая керамика украшена своеобразными узорами, мелкими и дробными, но при этом логичными – геометрическими. Поэтому самый первый период называется "геометрическим" или "геометрика".⁣

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К геометрике может относится, соответственно, не только керамика, а и любые другие предметы. Но самое запоминающееся – именно она. Визуально она вроде совершенно не похожа на то, к чему мы привыкли потом. Однако логика украшения отдельных частей сосудов начинает намечаться. Мне очень симпатичны пляшущие человечки геометрики. Мне кажется, тут очень силен отпечаток вышивки — фигурки тут, быть может, именно такие, какими украшали ткани с помощью нитки и иголки.⁣

№5

https://www.instagram.com/p/CIpMXvGjEso/

Подростковый период древнегреческого искусства называется "архаика". Это второй из любимейших моих периодов, после критских фресок. В архаике уже узнается то самое, "греческое", но оно не идеально вылизанное, каноничное и гармоничное. А еще немного детское, наивное, угловатое. Особенно это видно по скульптурам, на губах которых часто скользит неестественная, но такая милая "архаическая улыбка".⁣

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Cтадий в архаике будет, как обычно в стилях, три: ранняя, высокая (зрелая) и поздняя.⁣

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Ранняя архаика, как явствует из названия, самая "самодельная", смешная, наивная и нелепенькая. А поздняя архаика – уже совершенство ремесла, техники, гармония, это в одном шаге от классики.⁣

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Поздняя архаика и ранняя классика порой даже трудно отличимы, они перетекают друг в друга. Так что "архаика" – это не в коем случае не ругательство, когда речь идет о древнем искусстве!⁣

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Натренированному взгляду архаика прелестней идеальной классики именно отсутствием выверенности, статуи кажутся созданными не богами, а все-таки людьми. Но при этом понимание прекрасного, гармоничного, верного и лаконичного — у этих людей-авторов уже появилось.⁣

№6

https://www.instagram.com/p/CIrwJINjvW6/

И вот мы подошли к периоду, который определил жизнь человечества (европейского) очень на долго. Фактически, он определяет нашу жизнь (причем не только в Европе. но и во всех континентах, где бывал белый человек) до сих пор. Думаю, и когда на Марсе начнут строить города, там тоже будут отпечатки этого периода….⁣

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Речь идет о древнегреческой классике. Я нарочно не давала раньше никаких дат, потому что нет нужды их запоминать, когда есть гугл и википедия. Однако образованному человеку совершенно необходимо помнить, на какие годы приходится именно этот период, классическая Греция. Запомнить достаточно легко – это пятый век до н.э., то есть с 500/499 года до н.э., и еще примерно половинка, примерно до 350-х годов (первая половина, точнее 2 трети четвертого века). После этого Александр Македонский начнет свои завоевания и все изменится. История искусства вообще очень четко завязана на завоевания, кто гегемон.⁣

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Именно в этот период, около полутора веков начиная 500 до н.э., было создано все самое идеальное, "золотое". Делали это в основном в Афинах, где правил Перикл. Греки только что победили могущественных персов, и эйфория от победы, всемогущества разума и красоты была одним из тех факторов, которые питали это искусство.⁣

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Именно тогда они расчитали идеальные законы пропорций, знали все точно про анатомию и работу мускулатуры, знали, что делает оптика (преломление воздуха) с большими массивами на расстоянии. В последующие века столетиями художники. скульпторы, архитекторы будут пытаться снова открыть эти законы. причем по большей части тщетно.⁣

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Единственное, чего они утратили по сравнению с архаикой – это улыбку. Все стало серьезно, потому что красота требует спокойствия и безэмоциональности.⁣

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№7

Итоговая неделя с вопросами от читателей.

https://www.instagram.com/p/CIucF-8DQCf/