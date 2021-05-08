 

В Крыму продолжат съемки легендарной саги «Гардемарины»

08.05.2021, 14:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На побережье Крыма возобновилась работа над съемками знаменитой саги советских времен «Гардемарины», до недавнего времени процесс съемок приостанавливали из-за ограничений, установленных в связи с пандемией COVID-19.
Точная дата картины пока не ясна, но уже известно, что выход Премьеры фильма запланирован на 2022 год. Ответственность за режиссуру четвертой и пятой частей взяла на себя Светлана Дружинина. По сообщению издания «Вечерняя Москва», Дмитрий Харатьян, который вновь блеснул талантом в роли теперь уже стареющего гардемарина, приоткрыл завесу на подробности съемок саги.

Актер рассказал, что на данный момент процесс съемок в самом разгаре. Уже отсняты основные эпизоды на суше и сейчас ведется работа над сьемками на борту корабля. Харатьян признается, что очень обрадовался, когда услышал о решении, вернуть к жизни легендарную картину.

«Для зрителя образ Гардемаринов сопоставим с русскими мушкетерами, которые не могут оставить равнодушным ни какое поколение. Безусловно, имеются риски. Однако нельзя отказать себе в удовольствии, вновь попереживать за судьбы полюбившихся героев», – заявил актер. Также он выразил мнение, что актуальность картины состоит еще и в том, что все происходящее там несомненно может перекликаться с тем, что теперь переживает современная РФ и весь мир в целом. Да и Крым в последнее время захватил всеобщее внимание.

Источник: 7days.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.11 / Запад восхитило видео испытаний Су-35: «Самый передовой российский истребитель»

12.12 / “Унитаз – его венец”: едкое замечание Гафта о Ярмольнике

24.03 / «Чувствует себя хорошо»

29.09 / Мнение: Долой учебный год!

14.08 / Это оккупационные войска

03.03 / Мнение: Уважаемые сообщники, внимание!

18.01 / Лавров «о глубочайшем кризиса» либеральной модели развития

11.04 / Ученые рассказали о полезных свойствах популярного молочного продукта

26.06 / Порошенко заявил об “уникальном шансе” вернуть Крым

01.04 / Экс-возлюбенная Вуди Аллена Миа Фэрроу рассказала, из-за чего погибли трое из 14 ее детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика