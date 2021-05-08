В Крыму продолжат съемки легендарной саги «Гардемарины»

На побережье Крыма возобновилась работа над съемками знаменитой саги советских времен «Гардемарины», до недавнего времени процесс съемок приостанавливали из-за ограничений, установленных в связи с пандемией COVID-19.

Точная дата картины пока не ясна, но уже известно, что выход Премьеры фильма запланирован на 2022 год. Ответственность за режиссуру четвертой и пятой частей взяла на себя Светлана Дружинина. По сообщению издания «Вечерняя Москва», Дмитрий Харатьян, который вновь блеснул талантом в роли теперь уже стареющего гардемарина, приоткрыл завесу на подробности съемок саги.

Актер рассказал, что на данный момент процесс съемок в самом разгаре. Уже отсняты основные эпизоды на суше и сейчас ведется работа над сьемками на борту корабля. Харатьян признается, что очень обрадовался, когда услышал о решении, вернуть к жизни легендарную картину.

«Для зрителя образ Гардемаринов сопоставим с русскими мушкетерами, которые не могут оставить равнодушным ни какое поколение. Безусловно, имеются риски. Однако нельзя отказать себе в удовольствии, вновь попереживать за судьбы полюбившихся героев», – заявил актер. Также он выразил мнение, что актуальность картины состоит еще и в том, что все происходящее там несомненно может перекликаться с тем, что теперь переживает современная РФ и весь мир в целом. Да и Крым в последнее время захватил всеобщее внимание.

Источник: 7days.ru