 

“Понятно, что должность министра – это не пожизненно”. Степанов отреагировал на свою возможную отставку

08.05.2021, 14:06, Новости дня
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“Народные избранники за год достигли своей цели. Я год боролся с COVID-19, они год собирали подписи. Наконец собрали. У меня нет столько свободного времени, как у некоторых народных депутатов, чтобы перебирать в голове, кто может быть преемником. Понятно, что должность министра – это не пожизненно, но главное – что ты оставляешь”, – заявил министр.

Контекст:

Степанова назначили 30 марта 2020 года. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку. Фракция “Голос” 11 ноября 2020 года выступила за сбор подписей за увольнение Степанова после того, как в Украине ввели “карантин выходного дня”.

“Украинская правда” со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года, но этого не произошло. Степанов называл слухами сообщения о его возможной отставке и говорил, что не намерен увольняться.

Народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко сообщил 27 апреля, что, по его данным, на внеочередном заседании 29 апреля Степанова могут уволить. В СМИ появились противоречивые сообщения: источники “РБК-Украина” говорили, что голосовать за отставку министра планировали 29 апреля, но потом решили отложить вопрос, а собеседники НВ – что Степанова сейчас некем заменить на должности.

28 апреля стало известно, что нужное количество голосов для внеочередного заседания Рады, где должны рассмотреть отставку Степанова, собрано.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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